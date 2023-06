Airbus riceve da Indigo il più grande ordine di aerei della storia

Airbus, colosso europeo dell’aviazione civile, ha ricevuto un maxi ordine da IndiGo, la più grande compagnia aerea indiana per quota di mercato, per 500 aeromobili della famiglia A320, stabilendo il record del più grande contratto di acquisto singolo nella storia dell’aviazione commerciale.

L’accordo porta il numero totale di aeromobili Airbus ordinati da IndiGo a quota 1.330, rafforzando la sua posizione come il più grande cliente della famiglia A320 al mondo.



“È difficile sopravvalutare l’importanza del nuovo ordine storico di IndiGo per 500 aeromobili della famiglia Airbus A320 – ha commentato Pieter Elbers, CEO di IndiGo – Un portafoglio ordini ora di quasi 1.000 aerei nel prossimo decennio, consente a IndiGo di adempiere alla sua missione di continuare a promuovere la crescita economica, la coesione sociale e la mobilità in India“.

IndiGo, con sede a Nuova Delhi, è uno dei vettori in più rapida crescita al mondo. Dalla consegna del suo primo A320neo a marzo 2016, la sua flotta di aeromobili della Famiglia A320neo è cresciuta fino a diventare una delle più grandi al mondo, con 264 aeromobili in esercizio (162 A320neo, 79 A321neo, 21 A320ceo e 2 A321 cargo).

