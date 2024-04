Alaska Airlines, primo risarcimento da Boeing per 160 milioni di dollari

La compagnia aerea statunitense Alaska Airlines ha affermato che le operazioni e i risultati del primo trimestre sono stati significativamente influenzati dal volo 1282 di gennaio e dalla messa a terra del Boeing 737-9 MAX che si è protratta fino a febbraio. In assenza di questi fattori, l’utile ante imposte rettificato del primo trimestre sarebbe migliorato di circa l’80% rispetto al primo trimestre del 2023, rispetto alle aspettative pre-grounding di un miglioramento del 30%

A seguito dell’incidente del volo 1282 e dell’incaglio del Boeing 737-9 MAX, la società ha perso circa 160 milioni di dollari di profitto al lordo delle imposte nel primo trimestre, comprendendo principalmente mancati ricavi, costi dovuti a operazioni irregolari e costi per ripristinare la flotta in servizio operativo.

Alaska Airlines, secondo quanto emerge in un filing presso la SEC, ha ricevuto un risarcimento iniziale da Boeing per far fronte ai danni finanziari subiti a seguito dell’incidente del volo 1282 e del 737-9 MAX. Come parte di questo compenso, Boeing ha pagato ad Air Group circa 160 milioni di dollari in contanti durante il primo trimestre. Questo pagamento in contanti equivale alla perdita di profitti derivante dall’incidente e dall’incaglio nel primo trimestre del 2024. Si prevede che verrà fornito un risarcimento aggiuntivo oltre il primo trimestre, i cui termini completi sono riservati.

(Teleborsa)