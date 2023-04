Banca Ifis lancia la soluzione di noleggio e leasing per le e-bike

Banca Ifis lancia la soluzione di noleggio e leasing per le bici elettriche

(Teleborsa) – Banca Ifis in prima fila per promuovere la mobilità sostenibile e il turismo attivo in Italia con una nuova soluzione dedicata al mondo della bicicletta elettrica. A partire da oggi, l’offerta commerciale della banca si rafforza con un innovativo strumento di noleggio costruito su misura per rispondere alle necessità di tutte le piccole e medie imprese dell’industria turistico-ricettiva interessate a dotarsi di una flotta e-bike.

“Vogliamo favorire la transizione sostenibile dell’economia attraverso lo sviluppo di prodotti e servizi dedicati. Siamo quindi intervenuti su uno dei segmenti di mercato a maggior tasso di crescita nel campo della mobilità alternativa, costruendo una soluzione ad hoc per il mondo dell’ospitalità e del cicloturismo, settori chiave per la promozione e lo sviluppo dei territori. Oggi siamo in grado di fornire alle imprese operanti in questi settori tutta l’assistenza necessaria per dotarsi di flotte di e-bike, filiera italiana che risulta essere una delle più produttive a livello europeo” commenta Claudio Zirilli, Responsabile Leasing e Rental di Banca Ifis.

Piani di durata tra i 12 e i 48 mesi

Sviluppato da Ifis Rental Services Srl, il nuovo prodotto è disponibile sia in modalità noleggio che di leasing finanziario. In questo modo, i clienti hanno la possibilità di dilazionare l’impegno economico attraverso piani di durata compresa tra i 12 e i 48 mesi, al termine dei quali possono scegliere se riscattare il prodotto o se attivare un nuovo contratto. La soluzione e consente inoltre di rateizzare l’Iva, così da poter ridurre al minimo i costi iniziali e massimizzare i ricavi fin dalle prime fasi del progetto.

Come rilevato dalla seconda edizione del Market Watch “L’Ecosistema della Bicicletta”, prodotto dall’ufficio studi di Banca Ifis, quasi un cicloturista su due sceglie l’e-bike per le sue vacanze e l’85% dei distributori italiani prevede che questa tipologia sarà il modello più richiesto nel prossimo biennio.

La soluzione di leasing e noleggio di e-bike è stata sviluppata da Banca Ifis nell’ambito della collaborazione con ANCMA – Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori di cui la Banca è associata.