La richiesta delle compagnie aeree russe

La notizia potrebbe quasi far sorridere, se non fosse che di mezzo c’è la sicurezza. Nelle ultime settimane almeno quattro compagnie aeree russe avrebbero chiesto ai piloti di utilizzare i freni gentilmente nelle fasi di atterraggio. Nessuna sensibilità ecologica alla base, ma una motivazione molto più pratica: a causa delle sanzioni mancano i pezzi di ricambio anche per gli aerei. Compresi quelli dell’impianto frenante.

E per venire incontro a questa imprevista necessità le torri di controllo degli aeroporti stanno lasciando anche slot più lunghi per l’atterraggio, in modo da consentire ai velivoli di avere più tempo per rullare fuori pista. La carenza di pezzi di ricambio è molto grave in Russia e nessuno pare intenzionato a rifornire le compagnie aeree di Mosca con le sanzioni in atto. La sicurezza dei velivoli, però, dovrebbe essere comunque garantita per alcuni anni.