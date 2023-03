Ferrovie, RFI mette sul piatto 54 milioni per rinnovare 10 stazioni

Riqualificazione per dieci stazioni ferroviarie

Ammonta a cinquantaquattro milioni di euro il valore dei lavori destinati a interventi di manutenzione e riqualificazione di dieci stazioni ferroviarie tra Centro e Sud Italia che RFI, la società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ha aggiudicato attraverso due distinti lotti.

Quelli del Sud riguardano le stazioni di Isernia, Potenza Centrale, Crotone, Giovinazzo (BA) e Ceglie Messapica (BR), quest’ultima gestita da Ferrovie Sud Est. Al Centro si tratta del nodo di Roma: San Pietro, Trastevere, Tuscolana, Torricola e Monterotondo.

Stop barriere architettoniche

ll lotto Sud, del valore di 30 milioni di euro, è stato aggiudicato al raggruppamento di imprese FADEP e Francesco Comune Costruzioni. Il lotto Centro-Sud, del valore di 24 milioni di euro è andato al raggruppamento Maceg e C.R. Costruzioni. Nello specifico l’Accordo quadro, suddiviso in due lotti finanziati con fondi PNRR e Giubileo, prevede la realizzazione di interventi di manutenzione alle opere civili e l’abbattimento delle barriere architettoniche attraverso l’innalzamento dei marciapiedi a 55 centimetri dal piano dei binari, per facilitare l’entrata e l’uscita dai treni, la riqualificazione dei sottopassaggi pedonali e delle rampe di accesso ai binari, l’inserimento di ascensori, l’adeguamento di percorsi e mappe tattili.

“Interventi che – si legge in una nota- migliorando l’accessibilità ai servizi di stazione, la funzionalità e il decoro delle infrastrutture e del tessuto urbano circostante alle stazioni sono finalizzati ad incentivare l’uso del treno, in favore di una mobilità intermodale e sostenibile. Il completamento dei lavori è previsto in 18 mesi”.

