Infrastrutture, l'Alta velocità riparte con 4,5 miliardi. Avanzano i progetti di Milano-Cortina

Il ministero sblocca due cantieri strategici per il Sud

Il Consiglio superiore del lavori pubblici al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha sbloccato 4,5 miliardi per due progetti per l’alta velocita sulle tratte Salerno/Reggio Calabria e tra Palermo e Catania. Per il vicepremier e ministro Matteo Salvini si tratta «tasselli fondamentali anche pensando al progetto di Ponte sullo Stretto».

Partenza veloce per le gare

Per la Salerno – Calabria è stato dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica dei primi 33km di strada ferrata tra Battipaglia e Romagnano. Valore dei lavori: 2,7 miliardi, che saranno finanziati con risorse del Pnrr. Per la Palermo-Catania è stato approvato il progetto definitivo della tratta Fiumetorto – Lercara Diramazione, ultimo lotto dal valore di 1,8 miliardi di euro. Entrambi i progetti sono parte integrante del Corridoio della rete TEN-T ’Scandinavia – Mediterraneo che collega Palermo a Helsinki. Nelle previsioni del Mit, entrambe le gare saranno pubblicate entro la fine dell’anno. E rappresentano solo un pezzo degli investimenti previsti: per le due opere si spenderanno quasi 30 miliardi di euro con l’obiettivo di garantire nei prossimi anni collegamenti veloci per le merci e facilitare lo spostamento passeggeri.

Intanto ad aprile il Mit punta ad inaugurare il quartier generale meneghino delle Olimpiadi Milano-Cortina

Secondo quanto riferiscono fonti ministeriali, la sede milanese affiancherà quelle della Capitale e di Cortina. La tempistica è stata definita in incontro organizzato al Mit tra Salvini, l’amministratore delegato di Infrastrutture Milano-Cortina 2026 spa, Luigivalerio Sant’Andrea, e il presidente della società, Veronica Vecchi Nell’incontro è stato fatto anche il punto sullo stato di avanzamento dei progetti.