Ita, un esposto sul giallo dei soldi alla società del comunicatore di Landini

Il caso True Italian Experience sul tavolo della Corte dei Conti

La Cub Trasporti ha depositato un esposto alla magistratura contabile per il contratto da 15 milioni siglato da Ita a vantaggio di True Italian Experience (Tie), piattaforma digitale per lo sviluppo del turismo in Italia. Per il segretario, Antonio Amoroso, è necessaria “una urgente verifica sulla eventuale sussistenza di un danno erariale determinato dalla stipula di un contratto di partnership da parte della società Italia Trasporto Aereo, al 100% di proprietà del MEF, con la società TIE – True Italian Experience”. Per il sindacato, trattandosi di un’azienda interamente a capitale statale, è essenziale verificare se c’è stato uno “sperpero di risorse pubbliche (…) e, possibilmente, individuate e perseguite le relative responsabilità” sull’intesa che è andata a vantaggio di TIE, azienda che fa capo a Gianni Prandi, amico d’infanzia di Maurizio Landini, nonché consulente comunicazione della Cgil.

Non solo The, ma anche assunzioni poco trasparenti per Ita

Sugli stessi fatti, il sindacato ha anche presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, evidenziando come l’intesa con TIE sia avvenuta una manciata di giorni dopo il runnovo del contratto del trasporto aereo non vantaggioso per i lavoratori. “E’ altresì significativo sottolineare che tale partnership sarebbe stata definita soli 25 giorni dopo la stipula sottoscritta da Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Anpac e Anpav del rinnovo del CCNL Trasporto Aereo – sezione vettori, contratto applicato da ITA” si legge nel documento. Un contrattp in cui c’erano “previsioni salariali ben più basse di quanto fossero definite in precedenza nel medesimo contratto, in cui, per l’occasione del decollo della piccola compagnia, sono stati introdotte delle tabella retributive per i naviganti applicabili alle “start-up”, ovvero proprio a ITA stessa” prosegue il testo.

Per non tacere il fatto che “è significativo sottolineare che proprio a partire dalla fine 2021, stando alle indiscrezioni giornalistiche di quel periodo, furono tantissimi i sindacalisti e gli iscritti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL suddetto che vennero assunti da ITA che, pur essendo una società partecipata dal MEF al 100% e nonostante la sentenza del Consiglio di Stato n.860 del 2023, si è rifiutata di applicare criteri trasparenti e oggettivi nella selezione del personale” si legge nell’esposto che invita a fare chiarezza sull’uscita di scena di 4mila lavoratori ex Alitalia.

Intanto la vendita di Ita ha subito una nuova battuta d’arresto

I tedeschi di Lufthansa non hanno ancora formalizzato la loro offerta per acquistare il 40% della compagnia nata dalle ceneri dell’ex Alitalia. Secondo indiscrezioni alla base dei ritardi (la deadline iniziale era il 24 aprile, poi passata al 12 maggio) c’è una forte preoccupazione della compagnia tedesca per le migliaia di cause degli ex lavoratori Alitalia (1.147, a dicembre 2022) contro licenziamenti giudicati illeggittimi. Ma soprattutto ci sono delle perplessità sul contratto di vendita di ITA ad Alitalia.

Lufthansa teme che infatti che in questo documento si possa riscontrare un profilo di continuità fra le due compagnie, ipotesi che farebbe scattare per Ita l’obbligo di assunzione di tutti gli ex dipendenti Alitalia. Finora, del resto, il contratto di vendita è rimasto segretato nonostante in più occasioni il sindacato abbia richiesto di prenderene visione perchè ritiene possa dimostrare il passaggio di un ramo d’azienda nelle mani di Ita. Con il conseguente obbligo di passaggio anche dei lavoratori, oltre che dei debiti dell’ex compagnia di bandiera, come spiegato anche in un esposto depositato all’Anac, più volte sollecitata dalla Cub sia sulla mancata pubblicazion e dell’atto di vendita che sulle modalità di assunzioni in ITA.

Sullo sfondo c’è poi la questione degli aeroporti

Il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ribadito recentemente come il piano dei tedeschi per Ita garantirà anche lo sviluppo dell’aeroporto di Fiumicino. Tuttavia, secondo indiscrezioni, l’obiettivo di Lufthansa è trasformare ITA in una compagnia satellite potenziando gli scali di Linate e Malpensa a supporto degli aeroporti di Francoforte e Monaco.

Il piano non convince Fratelli d’Italia, né tanto meno alla premier Giorgia Meloni che teme pressioni sul proprio bacino elettorale. Il rafforzamendo degli aeroporti del Nord piace invece al ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, che punta a chiudere la partita prime dell’estate.