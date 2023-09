Ita, Lufthansa e il giallo di Bruxelles. Intanto si apre la partita degli slot

A Bruxelles la cessione di Ita ai tedeschi di Lufthansa diventa un caso di Stato. Con la premier Giorgia Meloni che evidenzia pubblicamente come sia “curioso che la Commissione Ue blocchi la soluzione al problema Ita” e chiama in causa il commissario Pd Paolo Gentiloni per chiudere la partita. Al Tesoro sono infatti in attesa del via libera comunitario all’intesa italo-tedesca entro fine anno. L’ok di Bruxelles è necessario per entrare nel vivo dell’operazione di cessione. Ma è possibile che i tempi si allunghino. La Commissione ha infatti facoltà di chiedere chiarimenti o aggiustamenti che potrebbero rallentare il passaggio di mano del 41% di Ita alla compagnia tedesca per 325 milioni. Nulla esclude peraltro che le modifiche possano includere la cessione di alcuni slot.

C’è attesa per il semaforo verde di Bruxelles

“A maggio Ita e Lufthansa hanno inviato la nota con le caratteristiche dell’intesa alla Dg competition per le dovute verifiche antitrust. In quel momento, la Comunità europea ha preso atto del documento ed istituito un’apposita commissione di valutazione sul tema della concorrenza” ha spiegato Cristiano Spazzali, manager e consulente che da oltre 30 anni lavora nel settore del turismo, dello sport e dell’aviation dove ha anche guidato Azzurra Air.

“In questa fase si attende il parere della commissione che potrebbe fare dei rilievi alla Dg competition. Tuttavia nel caso di Ita, i tedeschi si sono mossi d’anticipo colloquiando direttamente con la commissione per aggiustare il tiro sull’intesa. Si può però ipotizzare che le richieste della Commissione molto probabilmente sarebbero state troppo onerose per ITA, come ad esempio rilasciare un numero di slot su Milano Linate molto elevato e tale da stravolgere il piano industriale e quindi ritardare la lettera di notifica alla UE stessa, ma potrebbe essere solo uno dei tanti problemi riscontrati da Lufthansa nei colloqui con la Commissione e da qui probabilmente avrebbero preso spunto le dichiarazioni al G20 della Presidente Meloni evidentemente infastidita dall’atteggiamento della stessa Commissione. Ma resto fortemente convinto che il via libera non tarderà ad arrivare. Probabilmente l’ok ci sarà per fine ottobre” ha aggiunto.

Sullo sfondo resta l’incognita delle cause

Per i sindacati l’acquirente di Ita dovrà assorbire anche gli ex Alitalia, creando problemi ai tedeschi. Ma non tutti concordano con questa visione. “Ritengo molto improbabile che Lufthansa si possa ritirare prima di essere entrata in partita. E cioè prima che la Commissione dia il suo via libera. Peraltro mi sembra logico che siano state stabilite delle penali reciproche nel caso di un dietrofront” aggiunge l’esperto.

“Sono convinto che Lufthansa invece non veda l’ora di chiudere l’intesa su Ita e che non si preoccupi affatto del contenzioso dei dipendenti. Ammesso e non concesso che tutti i 1500 ex dipendenti Alitalia dovessero essere ri-assunti sulla scia di sentenze favorevoli, Ita al momento è sottodimensionata e in più Lufthansa, che ha oltre centomila lavoratori, non avrà certamente problemi a ricollocare eventuali lavoratori che vinceranno le cause in corso all’interno del suo piano industriale”. Nella sua visione, il problema di Ita sono piuttosto i sindacati che, con l’arrivo dei tedeschi, si ritroveranno in uno scenario inedito con una notevole perdita di potere rispetto al passato.

Intanto si fa avanti Msc

Intanto il gigante della logistica Msc ha manifestato nuovamente interesse per la partita Ita. Tuttavia l’attuale schema di cessione prevede che Lufthansa possa acquistare il 100 del capitale dell’ex compagnia di bandiera. Quindi, salvo cambiamenti nell’operazione attualmente al vaglio di Bruxelles, non è possibile immaginare un nuovo socio.

Più complessa è invece la questione degli slot. Bisognerà capire se Bruxelles richiederà la cessione di alcune finestre. In questo caso, bisognerà capire quanti slot dovranno essere messi in ventita, il prezzo e i potenziali acquirenti. Secondo indiscrezioni, Wizz Air e Ryanair sono alla finestra in attesa di novità su questo fronte.