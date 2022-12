Ita, Lazzerini: "Confermo che stiamo lavorando con Lufthansa". Possibile cessione quota di minoranza

“Stiamo lavorando con Lufthansa”

“Confermo che stiamo lavorando molto con Lufthansa, in maniera molto collaborativa, stiamo condividendo informazioni. Quanta quota e in che modalità lo deciderà però il ministero dell’Economia e delle Finanze”. Lo ha detto l’ad di Ita Airways, Fabio Lazzerini, rispondendo a una domanda sull’ipotesi che Lufthansa voglia entrare in Ita con una quota tra il 40 e il 49%, a margine della presentazione del velivolo con la nuova livrea “Io sono Friuli Venezia Giulia”. L’ad ha anche spiegato che il bacino ex Alitalia “è nostro riferimento e non solo perché abbiamo la consapevolezza che ci sono persone in cassa integrazione con professionalità ottime per le nostre esigenze e per la consapevolezza che la cassa integrazione è pagata dallo Stato. Faremo di tutto perché ci sia un accesso al bacino”. Parlando dello stato di salute della compagnia, ha aggiunto: “Per la prima volta negli ultimi venti anni nel budget della compagnia di bandiera italiana i ricavi superano i costi“.

Velocizzare le procedure di cessione

Inoltre il governo, nel Consiglio dei ministri di questa mattina, ha approvato un Dpcm sul dossier Ita Airways che sostituisce quello adottato lo scorso marzo, con l’obiettivo di velocizzare le procedure di cessione. Il nuovo Dpcm, in estrema sintesi, consentirebbe l’ingresso di un partner con una quota non di maggioranza, mentre le regole varate la scorsa primavera prevedevano che il Mef cedesse la quota di controllo della compagnia. Il governo ha approvato il Dpcm che modifica il vecchio schema di vendita di Ita per velocizzare le procedure di cessione. Secondo quanto si apprende, una delle ipotesi è di prevedere la possibilità di un aumento di capitale riservato a Lufthansa, che è in pole position per acquistare una quota di minoranza della compagnia aerea.