Ita: Lufthansa, avanti i negoziati. L'Italia è un mercato importante

La trattativa va avanti

“L’Italia è gia’ il mercato più importante per il Gruppo Lufthansa dopo i quattro mercati nazionali e gli Stati Uniti” hanno spiegato fonti ufficiali della compagnia aerea tedesca.

Alla fine di gennaio, Lufthansa e il Mef hanno firmato una lettera di intenti per per l’acquisizione da parte di Lufthansa di azioni di Ita Airways. Da allora, negoziati sono in corso per quanto riguarda la possibile forma della partecipazione, l’integrazione commerciale e operativa di Ita nel Gruppo Lufthansa e le sinergie che ne deriveranno” ha aggiunto la società.

Intanto il governo valuta il da farsi sugli aeroporti

Nei giorni scorsi sulla questione è intervenuto l’aministratore delegatro di Sea, Armando Brunini. “La società non ha ancora parlato con Lufthansa sul ruolo degli aeroporti milanesi dopo ‘acquisizione di Ita” ha dichiarato il manager. “Onestamente penso che Lufthansa sia l’unica chance per salvare Ita, mi auguro che vada a buon fine” ha aggiunto.

“Francamente non so quali saranno le implicazioni per noi, sono molto concentrati sull’hub di Fiumicino, lo comprendiamo, vedremo, non abbiamo ancora parlato con loro che sono giustamente concentrati a finalizzare l’operazione” ha precisato. “Quando l’avranno finalizzata verranno a parlare con noi e capiremo le loro intenzioni sul nostro aeroporto” ha concluso.

