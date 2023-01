Gara per Ita, attesa a breve l'offerta di Lufthansa. Ma Delta (senza Certares) è ancora in pista

Il piano di Lufthansa

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm per la privatizzazione di Ita che spiana la strada all’offerta di Lufthansa ora l’attenzione si è spostata sui tempi. Quando arriverà la mossa ufficiale della compagnia aerea tedesca? Sul piatto l’amministratore delegato Carsten Spohr dovrebbe mettere circa 250 milioni per un percentuale che oscilla tra il 35 e il 40% del gruppo. Sarebbe solo un primo passo, accompagnato da un opzione per salire poi al 100%. La strategia del resto è chiara e prevede il potenziamento degli hub italiani Fiumicino in testa (soprattutto per le rotte verso Sudamerica e Africa), 1.200 persone da assumere nel 2023, risparmi sul carburante attraverso le sinergie sulla centrale acquisti e l’inserimento dei voli della compagnia nell’interfaccia del gruppo. Tanto per iniziare.

Sui tempi c’è anche chi punta su una fortissima accelerazione che porterebbe a un’offerta già nel fine settimana. Comunque, salvo colpi di scena, l’offerta dovrebbe arrivare entro i primi 20 giorni di gennaio. Non più tardi. Sembrano davvero esigui i margini che possono portare a ritorno di fiamma di Delta Airlines. Vero che sembra ormai fuori dal gioco il fondo americano Certares che ha avuto per un mese l’esclusiva, nulla esclude però che Delta possa rifarsi vivo, questa volta da solo. “Monitoriamo attentamente la situazione”, ha detto un portavoce del gruppo all’Adnkronos. Ma ormai tutto fa pensare che il tempo sia davvero scaduto.