Ita, Salvini vuole chiudere la partita in fretta: "Spero entro fine anno"

Il dossier di Ita Airways è sul tavolo e si dovrebbe chiudere entro la fine dell'anno dice Matteo Salvini

Ita, Salvini vuole chiudere

“Chiedetelo al ministro dell’Economia sul cui tavolo c’è il dossier ma spero che entro la fine dell’anno ci sia un futuro certo per una compagnia di bandiera, importante soprattutto per i lavoratori”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine di un evento a Paderno Dugnano (Milano), a chi gli chiedeva quale soluzione ci fosse allo studio del governo Meloni per il futuro di Ita Airways (la ex Alitalia).

Le cordate in gara per Ita

Quanto alle due cordate in gara, “se si sceglierà l’offerta francese o tedesca io non ci metto becco, a me interessa che ci sia un piano industriale e non solo un piano finanziario”. E a domanda sull’ipotesi di concludere la vendita del vettore ai soggetti privati entro fine anno, Salvini ribatte: “Sarebbe opportuno. Altrimenti ci saranno altri centinaia di milioni di euro di denaro pubblico da spendere”.

Serve un viceministro ai Trasporti

Inoltre, su Ita Airways “ci sarà un sottosegretario, un viceministro con delega agli aeroporti”, dato che la compagnia “fa parte del futuro del Paese” ha continuato Salvini.

Intanto, l’incontro previsto tra Ita Airways e i sindacati di categoria per discutere del contratto è stato rinviato al 7 dicembre prossimo “a causa di impegni sopravvenuti e non rinviabili” per la compagnia aerea.