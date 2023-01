Ita, nulla di fatto nell'incontro con i sindacati sugli aumenti

Nessuna intesa fra Ita e lavoratori sull’aumento delle retribuzioni

Dopo un incontro fiume, il confronto fra i vertici della compagnia aerea e le organizzazioni dei lavoratori si chiude senza raggiungere alcun accordo sulle retribuzioni. Lo hanno fatto sapere al termine della riunione Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto, Anpac, Anpav e Anp. “A fronte delle legittime istanze rappresentate dalle scriventi e già oggetto della prima fase della procedura di raffreddamento, Ita ha manifestato alcune disponibilità a fare passi avanti” ha spiegato una nota congiunta dei sindacati.

Nessuna certezza sui tempi

Tuttavia, come chiarisce il documento, l’azienda si muove “con una tempistica non certa e con contenuti non ancora sufficienti a raggiungere gli obiettivi minimi retributivi ed organizzativi da noi ritenuti necessari. La prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione è stata quindi conclusa con esito negativo”.

Per questa ragione i sindacati e le associazioni professionali “hanno, di conseguenza, attivato la seconda fase, in sede ministeriale, delle stesse. Auspichiamo che i colloqui in corso consentano di giungere ad un accordo di comune soddisfazione nei tempi previsti dalle procedure in essere”.