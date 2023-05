Ita, Spohr (Lufthansa): “Colloqui con il governo a buon punto”

“I nostri colloqui con il governo italiano su una partecipazione e acquisizione della compagnia aerea italiana Ita sono a buon punto. Con questo passo, vogliamo rafforzare la nostra presenza in Europa e guadagnare un altro mercato interno molto attraente per il nostro gruppo”. E’ quanto afferma il ceo del gruppo Lufthansa, Carsten Spohr, nel discorso agli azionisti pubblicato alla vigilia dell’Annual general meeting che si terrà domani a Monaco. ‘L’Italia – spiega Spohr – è la terza economia più grande della Ue e anche il suo terzo maggiore mercato aereo. Inoltre l’area metropolitana milanese è il terzo bacino d’utenza in Europa, dietro Londra e Parigi. La domanda è alta, sia tra i viaggiatori d’affari che per i viaggi aerei privati da e per l’Italia. Il Paese è già il nostro più grande mercato estero dopo gli Stati Uniti”.

“Ita – prosegue Spohr – non va confusa con l’ex Alitalia. L’azienda è stata fondata solo nel 2020. Con 3.900 dipendenti e 70 aeromobili, è posizionata in modo molto efficiente a Roma e Milano. Dopo la conclusione di un accordo di acquisto e l’approvazione da parte della Commissione europea, vediamo buone prospettive per il successo di Ita come parte del nostro gruppo. Allo stesso tempo, questo passo renderà il gruppo Lufthansa ancora più internazionale. A nostro avviso, ciò è necessario nella competizione globale. Perchè una dipendenza troppo grande da un unico quadro normativo molto restrittivo o da un solo mercato del lavoro ci farebbe rimanere indietro a livello globale”.

Da ricordare che la scorsa settimana è stata prorogata al 12 maggio la trattativa in esclusiva tra Lufthansa e ministero dell’Economia su Ita Airways.