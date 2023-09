Leonardo accelera sul nuovo aereo da combattimento con Inghilterra e Giappone

Passo avanti importante per il Global Combat Air Programme (Gcap), ovvero il sistema d’arma di sesta generazione che Italia, regno Unito e Giappone stanno sviluppando. I partner del settore elettronica che partecipano al programma hanno deciso di concentrarsi su una configurazione di progetto congiunta e sono vicine a un accordo commerciale e operativo per fornire i sistemi di bordo del nuovo velivolo da combattimento. In occasione della fiera londinese Dsei 2023, le aziende dell’industria elettronica per la Difesa dei tre Paesi hanno annunciato di stare concordando un assetto congiunto per la realizzazione del progetto Gcap nel settore Isanke & Ics (Integrated Sensing and Non-Kinetic & Effects Integrated Communications Systems) ovvero i sistemi d’arma che non prevedono lo sparo di proiettili, ma di energia, e le comunicazioni.

Struttura comune per il progetto

Le aziende, Leonardo UK per il Regno Unito, Mitsubishi Electric per il Giappone e Leonardo ed Elt Group in rappresentanza dell’Italia, stanno valutando una serie di possibili modelli operativi e commerciali, ed hanno individuato nella creazione di una struttura comune per la realizzazione del progetto il modo più efficace per portare a termine il programma in tempi rapidi, oltre a garantire piena autonomia di azione e di modifica per tutte e tre le nazioni. Quest’ultimo sviluppo segue la firma di un accordo di collaborazione annunciato nel marzo scorso che avvicina i partner alla creazione di una struttura industriale permanente.

Il nuovo velivolo pronto nel 2035

Per raggiungere l’obiettivo del Gcap, fissato al 2035 per l’entrata in servizio del nuovo velivolo, i partner concordano sul fatto che saranno necessarie nuove modalità di lavoro e hanno tenuto una serie di intensi colloqui per rivalutare le strutture dei programmi precedenti, le infrastrutture e i

parametri che consentono le prestazioni. Tra i motivi fondamentali per i quali il nuovo velivolo da combattimento GCAP è considerato di nuova generazione, c’è che il concetto Isanke & Ics passa dal modello tradizionale di aereo da combattimento con sensori separati a un sistema di sistemi per fornire invece una capacità di rilevamento, fusione e autoprotezione completamente integrata.

Allo stesso tempo, il sistema di comunicazione, anch’esso integrato, consentirà alla parte Isanke di operare come una rete tra formazioni di velivoli con o senza equipaggio, come parte del più ampio sistema di sistemi multi-dominio di ciascuna nazione. Oltre alle discussioni commerciali, negli ultimi mesi i partner hanno compiuto progressi significativi anche sul fronte tecnico del programma. Oltre al lavoro virtuale, gli ingegneri di Leonardo,

Mitsubishi Electric e di Elt Group si sono incontrati di persona in diverse occasioni, mentre le attività progredivano verso la fase di revisione dei sistemi.

Questo significa che i partner hanno concordato il progetto di alto livello per quanto riguarda i sistemi di armi elettroniche e le comunicazioni, ma anche definito quali saranno i blocchi chiave del sottosistema, dove saranno collocati nel velivolo e cosa faranno.

Il superamento di questa fase ha dato maggiore certezza alla direzione del lavoro di ricerca e sviluppo e supporta il nuovo aereo da combattimento che entrerà in servizio nel 2035. Allo stesso tempo, tutti i partner hanno portato avanti lo sviluppo di una serie di tecnologie critiche nei settori del radar, dell’elettro-ottica e della guerra elettronica.

La collaborazione ha anche gettato le basi per allineare i percorsi di trasformazione digitale delle aziende, che si preparano a un’attività di ingegneria congiunta più intensa, oltre i confini nazionali e in modalità sicura. Insieme, le aziende si aspettano anche di ispirare e formare una nuova generazione di ingegneri e imprenditori in grado di rispondere alle sfide dei prossimi cinquant’anni e oltre nel settore del rilevamento e delle comunicazioni per la difesa.