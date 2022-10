Cos’è il taxi volante

È decollato da Fiumicino il volo dimostrativo del nuovo servizio di aerotaxi che dal 2024 sarà attivo a Roma. All’aeroporto Leonardo Da Vinci è stato presentato il primo Vertiporto sperimentale d’Italia. Una base della mobilità aerea per il moderno taxi volante, che consente l’atterraggio in verticale e in sicurezza di velivoli leggeri, Volocopter, adibiti al trasporto di persone su tratte urbane. Per il futuro già si ipotizza la realizzazione di un Vertiporto in città, sul tetto della stazione ferroviaria a Termini.

Il servizio è “una nuova forma di mobilità che ha sia la funzione di trasporto passeggeri, tra l’aeroporto e il centro della città, sia fini sanitari, ovvero sarà utile per trasportare, ad esempio, materiale medico tra un ospedale e l’altro”, ha spiegato il presidente di Aeroporti di Roma, Claudio De Vincenti. Dal punto di vista del trasporto urbano gli aerotaxi avranno “una vocazione turistica, ma anche di business: il servizio sarà a disposizione di coloro che avranno voglia di spostarsi rapidamente, in modo divertente ma anche sostenibile e innovativo”, ha chiarito l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone.

Che cos’è il Vertiporto

Il Vertiporto – collocato a Fiumicino nella zona di Pianabella, vicino alla Cargo city dell’aeroporto Leonardo Da Vinci – occupa un’area di circa 5.500 metri quadrati. Lo spazio è stato progettato per garantire la compatibilità con i principali sistemi di decollo e atterraggio elettrico verticale che saranno certificati nei prossimi anni. Completano l’infrastruttura: un’area di avvicinamento finale e di decollo destinata alle omonime operazioni; una piazzola di sosta; un hangar coperto di 20 metri per 20 e alto circa sei metri; vari locali, tra cui un ufficio, un magazzino e uno spazio per la ricarica delle batterie dei velivoli elettrici.

Il futuro con il taxi volante

Secondo uno studio recente, effettuato da Easa e dal McKinsey center for future mobility, la dimensione stimata del mercato della Mobilità aerea urbana in Europa – compresi ricerca e sviluppo, produzione di veicoli, operazioni e costruzione di infrastrutture – sarà di circa 4,2 miliardi di euro entro il 2030, con la capacità di creare o sostenere circa 90.000 posti di lavoro, esclusi quelli nell’ambito della produzione. Lo studio, tra l’altro, classifica Roma come una delle città più adatte in Italia per l’implementazione dei servizi di Mobilità aerea urbana e aerea avanzata. Una piattaforma digitale sarà il fulcro dei futuri servizi di Mobilità aerea avanzata: saranno virtuali, infatti, per il futuro tutti i processi, dalle operazioni di volo alla prenotazione dell’aerotaxi.

Il futuro della mobilità

Una scelta che, combinata all’uso di veicoli elettrici, rende notevolmente sostenibile il servizio. Sul punto, il presidente di Atlantia, Giampiero Massolo, ha osservato: “La sostenibilità non va solo affermata a parole, ma sviluppata con un metodo di lavoro, nel quotidiano, che contribuisce a migliorare la qualità della vita delle persone. È quello che facciamo, cercando di innovare sempre di più le nostre attività, investendo in tecnologie”.

Il primo Vertiporto italiano, con il relativo servizio di Volocopter, è realizzato da Aeroporti di Roma, Atlantia, UrbanV e Volocopter, pioniere nel campo della Mobilità aerea urbana. I test di volo sono parte di un più ampio ecosistema di mobilità aerea urbana installato presso l’Aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino. L’avvio dell’operatività del primo Vertiporto italiano è un passo fondamentale per l’apertura al pubblico dei servizi di Mobilità aerea avanzata a Roma entro il 2024.