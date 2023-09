Traforo del Monte Bianco: è stallo sulla chiusura, giovedì nuovo incontro

Si dovrebbe svolgere giovedì l’incontro della commissione Intergovernativa tra Italia e Francia per decidere le sorti della chiusura del tunnel del Monte Bianco per un periodo di tre mesi, operazione da ripetere ogni anno per i prossimi 18 anni. La frana sull’autostrada francese che porta al Frejus e alla chiusura dello stesso ai mezzi pesanti ha infatti suggerito di posticipare la chiusura del Monte Bianco che doveva essere fatta lunedì scorso.

L’ipotesi del raddoppio osteggiata dalla Francia

Si sa che il governo italiano vorrebbe non solo posticipare l’inizio dei lavori per il rifacimento della volta al 2024 ma anche il raddoppio del traforo del Monte Bianco, operazione molto caldeggiata da Confindustria visto il bacino di utenza delle aziende interessate. La Francia invece da sempre non vede di buon occhio il raddoppio del tunnel che porterebbe, si dice, più inquinamento nella valle di Chamonix.

A pesare anche il fatto che molti turisti potrebbero scegliere di venire in Italia dato che nei periodi di punta i tempi di attesa al traforo sarebbero snelliti.

Lo stallo tra i due governi

Al momento dunque la pratica è in stallo in attesa delle decisioni del governo italiano e di quello francese. La riapertura dell’autostrada del Frejus in Francia è prevista per venerdi prossimo. Ma, ovviamente, gli eventi climatici estremi rendono la strategia di chiudere il traforo del Bianco per i prossimi 18 anni, difficile da sostenere.

Da sottolineare che il traforo alternativo per i mezzi pesanti per valicare le Alpi, oltre al Frejus quello del Gran San Bernardo, risulterebbe oltre che scomodo anche molto oneroso per via delle regole di circolazione vigenti in Svizzera. Infatti un mezzo pesante euro 6 che transita in territorio elvetico deve pagare una “tassa inquinamento” di 270 franchi per percorrere circa 300 chilometri.