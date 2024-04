Trasporti, Confetra: "Le scelte di Bruxelles non sono trasparenti"

Mancanza di trasparenza, assenza di visione e zero realismo. Sono accuse pesanti quelle rivolte a Bruxelles da Carlo De Ruvo, presidente di Confetra, l’associazione delle imprese della logistica che rappresenta oltre 81.000 imprese e circa 1 milione di addetti per un fatturato complessivo di circa 140 miliardi di euro che rappresenta l’8% del pil italiano.

In un incontro a Roma, in vista delle elezioni europee, l’associazione ha voluto fare chiarezza sui temi più caldi del momento con l’obiettivo di incidere in futuro sulle politiche comunitarie di Bruxelles dove Confetra ha anche aperto un ufficio per le relazioni istituzionali

L’intento è di porre l’attenzione su tutti i segnmenti: dal trasporto aereo a quello su gomma, su ferro e marittimo, dai valichi alpini alla questione doganale.

Tutto questo senza trascurare alcuni temi chiave: la decarbonizzazione, la direttiva sul trasporto combinato di merci tra gli Stati membri e sul Regolamento sulla rete transeuropea dei trasporti, oltre alla situazione della barriera alpina. Un vero e proprio manifesto del settore.

Più traparenza negli studi comunitari

Per De Ruvo c’è un grosso problema all’interno dell’Unione. Riguarda le analisi di settore sulla base delle quali vengono poi fatte le scelte del decisore politico. “Questi studi – spiega – vengono fatti da enti che non si sa come vengono selezionati. Non è chiaro su chi si appoggi l’Unione per effettuare delle analisi estremamente importanti. C’è una forte mancanza di trasparenza”. Il tema è particolarmente rilevante perchè condiziona poi non solo le strategia di Bruxelles, ma anche le decisioni su bonus e incentivi destinati alle aziende.

Assenza di visione

C’è poi un tema di incapacità di prevedere gli effetti delle scelte di Bruxelles sulle imprese. “Per Confetra va anche bene lo svioluppo dell’elettrico, ma nella modalità con cui la sostiene l’Unione l’operazione elettrificazione rappresenta più un costo che un beneficio per l’economia.

“Non si tratta di una visione sfidante, ma di un progetto che, per via anche dello scarso peso dell’Unione nelle relazioni internazionali, rischia di mettere in difficoltà le imprese dell’Unione e dell’Italia per ridurre la Co2 dell’8% nel mondo” spiega. Per non parlare del fatto che Bruxelles non tiene conto nelle sue analisi della peculiarità del sistema produttivo italiano con una forte incidenza di manufatturiero. “Dovremmo pesare di più” sintetizza.

Tre richieste alla politica italiana

L’associazione ha così decido di chiedere tre cose alla politica italiana. La prima su tutte è un intervento per eliminare l’opacità degli studi di settore dell’Unione. La seconda è una scelta accurata dei candidati da inviare a Bruxelles, selezionando europarlamentari “che almeno parlino l’inglese” come evidenzia De Ruvo.

Dal suo punto di vista, le imprese italiane hanno bisogno di “europarlamentari competenti, che amino il Paese, ne consocano le potenzialità” e ottengano il massimo a favore delle imprese italiane. Infine, Confetra chiede un intervento sulla barriera alpina visto che attraverso i valichi alpini si realizza il 30% dell’interscambio italiano, per un valore di 1300 miliardi di euro. Nella visione dell’associazione non si può infatti lasciare ai singoli Stati la soluzione di un problema fra Germania, Italia e Austria. C’è bisogno invece di una strategia comunitaria in un momento geopolitico assia complesso che vede un progressivo declino del traffico attraverso il mediterraneo.