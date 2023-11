Via libera agli aerotaxi a Milano. I primi voli urbani nel 2026

Taxi che si alzano in volo e trasportano velocemente i passeggeri nelle grandi città. Se fino a ieri l’aerotaxi era un classico dei film di fantascienza oggi invece diventa realtà. Cona una delibera approvata il 9 novembre scorso, il Comune di Milano ha dato il via libera al progetto ed all’inizio dei lavori. Se tutto procederà nei tempi previsti, già nel 2026 avremo i primi vertiporti. Nella delibera si legge che il Comune autorizza Sea Spa a costituire una società che si occupi di implementare l’Urban air mobility, con l’obiettivo di consentire il trasporto di persone, anche in aree densamente popolate, utilizzando velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale, gli eVtol. La società, di cui Sea manterrà il controllo con il 51% delle quote, vedrà coinvolte imprese come i Aeroporti e Skyports, con specifiche competenze in materia.

Dove sorgeranno i vertiporti

Il primo studio di Sea, datato 2021, aveva già individuato quattro possibili siti adatti alla realizzazione di una rete di vertiporti, ciascuno con un’area compresa tra i 4 mila e i 6 mila metri quadri: gli aeroporti di Linate e Malpensa, e le aree urbane di Porta Romana e CityLife. L’investimento iniziale dovrebbe essere di circa 33 milioni di euro, a carico di Sea per il 51% e per il resto dei privati che entreranno nella società. Il servizio, come detto, dovrebbe partire nel 2026.

Duecento passeggeri al giorno

l clienti, all’inizio, non saranno molti. La Sea prevede che un traffico di circa 200 passeggeri al giorno tra i quattro vertiporti iniziali. Si tratterà di una ricca clientela business che ha necessità di muoversi rapidamente dagli scali al centro della città. Ma il Comune di Milano non esclude un possibile impiego degli eVtol anche per emergenze sanitarie: “Questi servizi introdurranno una nuova dimensione della mobilità aerea, -, ha spiegato Arianna Censi, assessora alla Mobilità. -Un’infrastruttura del genere sarà capace di aggiungere impulso e investimenti in tecnologia, in concorrenza con altre città europee, come Londra e Parigi, che si stanno già impegnando in progetti simili”.

Manca un codice delle “strade del cielo”

Il Comune, dando il via libera alla delibera, ha ribadito però che è necessario un intervento normativo per definire le regole per il volo verticale. In questo senso a breve dovrebbe partire una fase di sperimentazione con tutti gli enti coinvolti nel progetto. L’amministrazione milanese sottolinea anche i benefici sul fronte ambientale, dalla minore emissione di sostanze inquinanti, all’abbattimento del rumore provocato dal traffico urbano.