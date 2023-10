Celani (Aigab): "Insostenibile l'aumento di tassazione al 26% per gli affitti brevi"

“Stiamo ricevendo migliaia di telefonate dai proprietari di case che fanno affitti brevi con il loro immobile. Sono in allarme vista l’idea del governo di alzare la tassazione in cedolare secca dal 21 al 26%”. Lo spiega Marco Celani di Aigab, l’associazione dei gestori di affitti brevi. “La mossa ci coglie alla sprovvista – spiega Celani- abbiamo fatto molti incontri con il governo per regolamentare il settore e ci ritroviamo con una brutta sorpresa che nessuno ci aveva anticipato. Davvero non riusciamo a capire perché il governo voglia spendere 14 miliardi per ridurre il cuneo fiscale per poi aumentare le tasse alle stesse famiglie che, per arrotondare, affittano la seconda casa”.

Anche il governo Draghi nel 2021 voleva aumentare la tassazione in cedolare secca

In realtà l’idea di aumentare la tassazione sugli affitti in cedolare secca dal 21 al 26% non è certo nuova. Lo aveva pensato anche il governo Draghi nel 2021 ma poi la norma era stata ritirata. Ora riemerge ma pare solo per gli affitti brevi che, a questo punto, come già accade a New York dove è vietato affittare a breve termine, questa tipologia di affitto continua usando altri siti meno conosciuti o tramite il passa parola, che sul web funziona benissimo. Insomma l’idea pare destinata ad aumentare quegli affitti che non vengono denunciati al fisco, ossia “in nero”.

Anche perché l’aumento fiscale non sarebbe di poco conto: quasi un quarto del peso fiscale per i proprietari di case che, in proprio o tramite intermediari mettono a reddito le loro abitazioni, che si tratti di prima casa o di più appartamenti. “Come abbiamo già spiegato più volte al governo- continua Celani- noi non facciamo concorrenza agli alberghi affittando appartamenti. Forniamo un servizio a tutte quelle persone che altrimenti rinuncerebbero alla vacanza o andrebbero in altre destinazioni”.

Per i proprietari l’aumento è insostenibile

A livello di numeri l’aumento è comunque insostenibile secondo il presidente di Aigab. “Basta pensare che le maggiori piattaforme, da Booking a Airbnb, chiedono mediamente il 20%, un altro 26% allo Stato e poi ci sono i costi di esercizio almeno il 10% per pulizie e utenze. E ovviamente l’Imu, una tassa che i proprietari di seconde case in città o in località di villeggiatura già pagano ai comuni.

A questo punto incassando 100 euro a notte un proprietario anche se fa tutto in proprio ne pagherebbe oltre 50 di tasse e spese. Togliendo anche l’Imu ne resterebbero forse 30 ma anche meno. Inoltre sugli affitti brevi la tassa viene imputata su tutta la somma pagata per l’affitto, un lordo che comprende anche le spese condominiali, pulizia e utenze. E quindi l’affitto breve diventerebbe insostenibile. Inoltre- continua Celani- non si capisce perché chi affitta con un normale contratto 4+4 continuerebbe a pagare il 21%”.

Il peso delle tasse sulla casa: dall’Imu alla Tari

A meno che l’aumento di tassazione non valga anche per l’altra tipologia di affitto, equiparando così le rendite da affitto a quelle finanziarie, come voleva fare Draghi, con un particolare però non da poco. Le case sono già soggette a una tassa non trascurabile sul valore stesso dell’immobile e in continua evoluzione all’insù come l’Imu o la Tari sui rifiuti, mentre la tassazione sui depositi che generano rendite finanziarie è pari allo 0,20%.