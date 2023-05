Club Med torna ai livelli pre-pandemia, un nuovo resort nel 2024

Club Med, gruppo leader delle vacanze all inclusive, è tornato ai livelli pre-pandemici chiudendo il 2022 con un volume d’affari raddoppiato pari a 1,7 miliardi di euro, 98 milioni di utile e 1,3 milioni di clienti. Il 2022 è stato un anno cruciale per il gruppo, dal 2015 è controllato dai cinesi di Fosun, che è passato per una fase massiccia di ristrutturazione. L’azienda infatti ha riqualificato il portafoglio dei resort che attualmente si compone per il 95% di strutture Premium ed Exclusive Collection. Club Med opera in 30 paesi con 75 resort di cui due in Italia, a Cefalù al mare e a Pragelato in montagna a cui si aggiungerà, nel 2024, un altro resort in montagna a San Sicario, in provincia di Torino e entro il 2025 un altro in una località marina.

Il trend positivo sta proseguendo anche nell’anno in corso. Infatti a gennaio e febbraio il volume d’affari ha raggiunto il valore mensile più alto degli ultimi anni grazie al 77% di occupazione delle camere e il numero di clienti è aumentato del 29% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’ Italia, nel 2022, ha registrato una crescita del 53% nel volume d’affari ritornando e superando i livelli di attività pre-pandemia.

“ Nel 2022 – ha spiegato Rabeea Ansari, managing director Southern Europe & Emerging Markets del gruppo – c’è stata una ottima crescita in Europa e Stati Uniti. Le persone vogliono viaggiare e la nostra formula consente di avere tutto incluso. Quest’anno abbiamo in programma di aprire nuovi resort a Tigne e in Val d’Isere e rinnovare completamente quello di Marbella. Ed entro il 2025 ci saranno 17 nuove aperture in Sud Africa, Benin, Malesia, Sud Corea, Giappone”.

Ansari ha anche smentito le voci di una possibile vendita di Club Med da parte di Fosun che potrebbe comunque valutare una valorizzazione della controllata con un ritorno in Borsa. Club Med fa capo a Fosun Tourism Group che controlla anche il resort Atlantis Sanya sull’isola di Hainan in Cina e l’agenzia di viaggi Thomas Cook.