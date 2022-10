Voglia di vacanze? Il trucco per risparmiare sul biglietto aereo

I trucchi per risparmiare in aereo

Forse per molte famiglie non è questo il momento più indicato per prendere un biglietto aereo. Chi ha risparmiato un pochino e ha tempo per spostarsi, probabilmente ha già un viaggio in agenda. Ma chi inizia adesso a programmare può sicuramente trovare un modo per volare a tariffe convenienti. Ecco qualche trucco per farsi un bel viaggio aereo senza spendere una fortuna.

La regola del martedì

Il primo consiglio è quello di scegliere bene quando prenotare. La prima regola è prendere il volo in netto anticipo, in modo di avere anche più scelta per una soluzione più comoda. I prezzi infatti variano di data in data e ci sono dei giorni in cui i biglietti costano meno. Il martedì e mercoledì , ad esempio, sono i momenti della settimana in cui le compagnie aeree – ma non solo- ricalcolano le loro tariffe. Ed è qui si fanno davvero gli affari.

La navigazione in incognito

Altro trucco è quello di utilizzare la navigazione in incognito. Perché questo sistema? In questo modo non utilizzerai i cookie che permettono alle compagnie e ai siti “di controllare” le tue ricerche e farti apparire offerte meno vantaggiose. Per loro sarai sempre un nuovo utente e la tua ricerca sarà meno condizionate.

Ispirazione

Non trascurate poi i siti dedicati. Oltre a quelli delle compagnie ci sono alcuni dedicati che ti offrono voli a prezzi estremamente convenienti. E se si è flessibili si può provare anche la carta ispirazione. Allora, andate su un sito e lasciatevi tentare dalle offerte. Magari scoprirete una destinazione poco appetibile che potrebbe diventare il contrario dopo aver visto il prezzo del volo.