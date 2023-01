Da Intesa Sanpaolo altri due miliardi stanziati per il turismo

Intesa Sanpaolo stanzia due miliardi per il turismo

Intesa Sanpaolo non abbandona il turismo italiano, anzi, rafforza il proprio impegno con un ulteriore plafond da 2 miliardi di euro. L’accordo è stato siglato con Confindustria Alberghi, con cui Banca e Associazione si impegnano in un percorso comune a sostegno delle imprese del settore. Il focus sarà posto in particolare per quelle realtà che presenteranno progetti in linea con gli obiettivi del Fondo rotativo imprese appena attivato dal Ministero del Turismo.

Intesa Sanpaolo si mette da subito a disposizione per accompagnare i progetti che le imprese del settore presenteranno nell’ambito di quel fondo. Uno strumento, con una dotazione finanziaria di 1,38 miliardi di euro, la cui documentazione è accessibile da oggi 30 gennaio sulla piattaforma web di Invitalia. Sarà possibile presentare le domande di ammissione al bando a partire dal primo marzo.

Migliorare le strutture per un turismo di qualità

La misura di sostegno è rivolta a investimenti inerenti sostenibilità, digitalizzazione, riqualificazione energetica e antisismica delle strutture ricettive. E ancora eliminazione delle barriere architettoniche, manutenzione straordinaria, realizzazione di piscine termali, acquisto o rinnovo di arredi. Accanto ai contributi diretti alla spesa dal Ministero del Turismo e al finanziamento agevolato da Cdp è previsto l’abbinamento con un finanziamento bancario di pari importo e durata erogato da una banca. Istituto che, come Intesa Sanpaolo ha fatto, abbia aderito alla relativa Convenzione tra Ministero del Turismo e Abi.

L’obiettivo della partnership tra Intesa Sanpaolo e Confindustria Alberghi punta ad accompagnare le imprese nella riqualificazione e nell’aumento degli standard qualitativi delle strutture ricettive italiane. Il focus sarà quello di far fare un salto di qualità all’offerta turistica nazionale e incrementare così i flussi.

“Impegnati a sostegno delle imprese”

Per il cosiddetto “Bonus Turismo”, già lo scorso anno Intesa aveva innalzato a 1,2 miliardi di euro il plafond a diposizione delle imprese turistiche. Il rialzo a due miliardi punta ad accelerare e incrementare questo processo. “Dal 2020 ad oggi il nostro Gruppo ha erogato al settore turistico nuova finanza per 6,7 miliardi di euro. Come prima banca del Paese siamo fortemente impegnati nel sostegno alle imprese del turismo”, spiega Stefano Barrese, responsabile della divisione banca dei territori di Intesa Sanpaolo.

“Il rinnovo dell’accordo tra Confindustria Alberghi e Intesa Sanpaolo è di grande importanza per le nostre imprese. Si consolida la collaborazione che sta accompagnando le aziende alberghiere in questa fase così complessa per il settore”, commenta Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Confindustria Alberghi.