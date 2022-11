Tax free shopping, l’ultima idea per invogliare i turisti a fare acquisti

Tax Free Shopping

Il ministero del Turismo – nell’ambito del progetto previsto dal Pnrr, noto con il nome di Tourism Digital Hub (TDH) – è in procinto di ampliare ulteriormente l’offerta di servizi proposta, attraverso l’introduzione della soluzione “Tax Free Shopping”. Il nuovo servizio, accessibile tramite i canali digitali di Italia.it (sito web e mobile app), consentirà ai viaggiatori residenti nei paesi extra Ue di snellire il processo di rimborso dell’Iva pagata sugli acquisti che vengono effettuati sul territorio nazionale.

“Attraverso l’introduzione del Tax Free Shopping – afferma il ministro del turismo Daniela Santanché – ci aspettiamo un ulteriore incremento dei flussi dell’incoming da tutti quei Paesi (America, Giappone ed Emirati Arabi in primis) notoriamente ben disposti a spendere nel nostro paese per l’acquisto di prodotti Made in Italy, con particolare riferimento al settore della moda”.

Come richiedere il rimborso Iva in Italia

A partire dal 2023 il viaggiatore, attraverso la registrazione e la profilazione sui canali digitali di Italia.it, avrà la possibilità di: utilizzare un’unica porta di ingresso rappresentata dai canali digitali di Italia.it (sito web e mobile app) per accedere al servizio Tax Free Shopping, indipendentemente dall’operatore gestore del rimborso Iva con il quale il negozio è convenzionato; velocizzare il processo di fatturazione in negozio, attraverso il recupero automatico dei dati anagrafici da riportare in fattura con un semplice “click”; monitorare in tempo reale lo stato di rimborso delle singole fatture, attraverso un wallet digitale presente nella propria area personale.

È online da oggi sul sito del ministero del Turismo e dell’Enit l’avviso per l’individuazione degli operatori gestori del rimborso Iva da far salire a bordo di Italia.it. Gli operatori che aderiranno all’avviso, avranno la possibilità di ottenere un canale digitale aggiuntivo, ampliare il proprio portafoglio clienti e avere maggiore visibilità attraverso una campagna internazionale di digital marketing prevista per promuovere il servizio. “Un servizio innovativo, che – conclude il ministro – tramite la digitalizzazione del rimborso dell’Iva, migliorerà al viaggiatore extra Ue l’esperienza di viaggio, semplificando e digitalizzando tutte le fasi necessarie a ottenere il rimborso dell’Iva, attraverso un processo coerente, snello e aggregato”.