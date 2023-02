Turismo, ai nastri di partenza la fiera internazionale Bit

Appuntamento a Milano da domenica 12 fino a martedì 14 febbraio

Lo storico appuntamento con l’industria del Turismo a Milano si apre all’insegna dell’ottimismo. L’Osservatorio Bit ha condotto una meta analisi sui alcuni dei più recenti dati di settore, integrandola con un’indagine qualitativa derivata dal dialogo costante con i propri stakeholder. Il risultato è estremamente postivo.

Testimonia che nel 2023 gli italiani sono disposti a dedicare cifre maggiori ai viaggi. Prediligono le vacanze “slow”, nella natura e all’aria aperta. Ritornano gli spostamenti a lungo raggio – grazie alle riaperture dei Paesi e il potenziamento delle rotte aeree – dove, anche in questo caso, i viaggiatori ricercheranno esperienze più sostenibili e consapevoli.

Secondo le elaborazioni dell’Osservatorio Bit su dati di Compass (Gruppo Mediobanca), nel 2023 il budget che le famiglie italiane intendono destinare ai viaggi crescerà fino a sfiorare i duemila euro (1.930, per la precisione) con un aumento di ben 482 euro rispetto al 2022. Inoltre più di un terzo degli italiani (36%) è disponibile a superare la soglia dei duemila euro e arrivare fino a 2.400 per concedersi più vacanze nel corso dell’anno. Per circa la metà del campione (49%) viaggiare è il miglior modo per spendere il proprio tempo libero.