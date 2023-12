Più della metà dei turisti stranieri non verrà in Italia a Natale. La colpa è delle tensioni internazionali

Il 54% dei turisti internazionali rinuncerà a una vacanza in Italia per le feste natalizie, pur non considerandola una meta pericolosa, perché preoccupato per la situazione internazionale. È quanto emerge dal monitoraggio periodico realizzato dall’Osservatorio True Italian Experience, guidato da Maurizio Rota, esperto nel settore del turismo e del marketing digitale. “Guerre e crisi economica portano un turista straniero su due a voler rinunciare alle vacanze di Natale” – spiega Maurizio Rota, amministratore delegato di True Italian Experience.

Secondo il rapporto dell’Osservatorio, coordinato da Maurizio Rota, grande protagonista di queste vacanze natalizie sarà la montagna, scelta dal 38% dei visitatori. Non senza, però, qualche preoccupazione legata al cambiamento climatico: il 69% di chi sceglierà le vacanze in vetta, infatti, ha timore di non trovare neve a sufficienza. Alto Adige e Veneto le regioni preferite per chi scia. Un occhio anche al portafogli: le vacanze in montagna richiedono per il 79% di chi le sceglie una strategia di contenimento dei costi, come ridurre di alcune giornate il periodo di vacanza (32%) e scegliere impianti di risalita dai prezzi piu` contenuti (29%). Non solo piste però, gli amanti della montagna ammettono di voler integrare nel loro soggiorno visite ai mercatini (71%) e soggiorni di relax in spa e terme (51%).

Accorsate a Natale anche le città d’arte, scelte dal 34% dei turisti stranieri, Firenze, Venezia e Roma le mete predilette. Un vero evergreen per chi ama il nostro Paese. E per i viaggiatori culturali non mancherà una tappa enogastronomica: il 74% dei visitatori, infatti, si dedicherà a degustazioni di vino e cibo tipico.

Dai dati dell’Osservatorio True Italian Experience anche l’identikit del viaggiatore che arriverà nel nostro Paese. Tra chi prediligerà l’Italia come tappa per le prossime feste natalizie, il 78% arriverà in coppia, il 35% unirà anche la famiglia e solo il 13% arriverà nel Bel Paese da solo. Saranno prevalentemente turisti tedeschi a scegliere l’Italia come meta (18,5%), seguiti dai francesi (11,3%), spagnoli (6,3%) e statunitensi (2,9%). Ma quanto tempo trascorreranno i visitatori stranieri nel nostro Paese? Il 42% ha scelto di passare in Italia almeno un week end durante le festività natalizie. Il periodo più gettonato sarà quello di Capodanno, poi l’Epifania e infine il Natale. Effetto onda lunga per queste vacanze natalizie: secondo i dati raccolti, il 51% di chi visiterà il nostro Paese, non si limiterà alle festività, ma lo farà fra gennaio e febbraio 2024.

“Le analisi sui trend e sulle intenzioni di viaggio dei visitatori stranieri – continua l’AD – sono frutto dell’innovativa struttura tecnologica che abbiamo realizzato: l’Osservatorio True Italian Experience utilizza WOSM (World Open Source Monitoring), uno dei sistemi più evoluti al mondo di raccolta, selezione, elaborazione, media intelligence, analisi e gestione dei dati di TV, stampa, radio, siti web e social network. Maurizio Rota e il suo team sono in grado di analizzare 25 milioni di fonti web, 88 social network, oltre 120.000 testate giornalistiche in 182 Paesi e 185 lingue diverse. Una miniera di informazioni che consente di elaborare itinerari e proposte per soddisfare le aspettative e valorizzare un turismo attento a far vivere appieno le località, la loro storia e cultura in linea con i desiderata e gli interessi dei potenziali prossimi turisti del nostro Paese”. (Teleborsa)