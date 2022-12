Unicredit in soccorso dei suoi dipendenti in Italia: bonus da 2.400 euro

Unicredit interviene in favore dei suoi dipendenti in Italia: 2.400 euro a tutti tra premio di produttività e bonus anti-inflazione

Unicredit dà 2.400 euro ai dipendenti

Unicredit va in soccorso dei suoi dipendenti italiani per contrastare l’inflazione. La banca guidata da Andrea Orcel ha raggiunto un accordo con i sindacati sul turnover che comprende anche un bonus complessivo da 2.400 euro per tutti i dipendenti.

La cifra è suddivisa in varie voci, ma prevede anche 800 euro detassati sottoforma di welfare (cosiddetto ‘bonus carovita’). Il bonus verrà pagato insieme allo stipendio di dicembre 2022.

I dettagli del bonus

I 2.400 euro di bonus di Unicredit si scompongono in diverse categorie. Oltre agli 800 euro detassati comprende un premio una tantum di produttività (Vap 2022) di 1.510 euro, sempre come welfare (930 euro per chi sceglie il pagamento in busta paga). Presente anche un contributo per la polizza odontoiatrica di 88,70 euro.

L’accordo riguarda anche la formazione finanziata in azienda che viene valorizzata e resa centrale. Comprese anche le nuove figure professionali della rete commerciale e l’allineamento dei congedi parentali al Ccnl.

850 nuove assunzioni

L’accordo tra Unicredit e sindacati si inserisce in un processo di ricambio generazionale già avviato con il piano industriale Unicredit Unlocked. Sono in programma infatti ulteriori nuove assunzioni di 850 giovani a fronte di altrettante uscite volontarie entro il 2024.