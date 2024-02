Campari, Aperol è il primo brand con vendite in crescita a due cifre

“Il 2023 è stato un altro anno di crescita significativa. Dal 2019 ci sono tre categorie per cui le vendite sono cresciute a doppia cifra: aperitivi (+16,5%), bourbon (+10,7%) e tequila (+30,3%)”. Lo ha detto l’ad di Campari, Bob Kunze-Concewitz, durante la conference call di presentazione dei risultati del gruppo-Aperol è il nostro primo brand, con le vendite che sono cresciute a doppia cifra nel 2023 (+24%), nonostante il terzo trimestre più debole per le condizioni meteo sfavorevoli in Europa”.

A dispetto del nome, dunque, è Aperol il primo brand di Campari e l’Italia è il primo mercato della bevanda arancione (Campari è rosso) con vendite in crescita dell’8,2% nel 2023.

Fatturato in crescita dell’8,2%, in aumento anche il dividendo

Campari, leader mondiale nella produzione e commercializzazione di alcolici, che era stata una delle poche società (senza contare ovviamente i titoli farmaceutici) premiate in Borsa ai tempi della pandemia, ha chiuso il 2023 con un fatturato pari a 2, 9 miliardi, +8,2%, e con un utile netto in calo dello 0,7% a 330,5 milioni.

“Abbiamo ottenuto per il terzo anno consecutivo una crescita organica a doppia cifra su tutti gli indicatori di profittabilità- ha aggiunto l’ad Kunze- sostenuta dagli aumenti di prezzo sull’intero portafoglio, che hanno permesso di compensare l’inflazione sui costi dei materiali e di reinvestire in maniera sostenuta nei brand nonchè nel rafforzamento dell’infrastruttura aziendale in vista della prossima fase di crescita”. In aumento il dividendo dell’8,3% a 0,065 euro per azione. In Borsa il titolo è salito del 5%.