I luoghi eroici dove la vite ha maggiore resistenza

In Valle d’Aosta si vendemmia già da metà agosto, ma in Sicilia, sull’Etna, forse si comincerà a metà settembre, in ritardo di almeno 10 giorni. Una Italia spaccata letteralmente in due: da Nord a Sud, quella della vendemmia eroica, ovvero le manovre che, per lo più manualmente, si stanno avviando per la raccolta delle uve nei vigneti più impervi e a maggiore impatto di biodiversità del nostro Paese. A fare il punto è il Cervim, il Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana, che ha il polso della situazione di tutte le cantine situate negli angoli più remoti e difficilmente praticabili (eroici per l’appunto) d’Italia.

La vendemmia in Valle d’Aosta

Vendemmia anticipata di venti giorni in Valle d’Aosta e minore produzione (calo del 30%) causa siccità e caldo. Si è salvato chi ha potuto irrigare, circa la metà del vigneto valdostano. A fare il punto è Stefano Celi, presidente Cervim e viticoltore valdostano: “La quantità è in calo in tutta la Valle d’Aosta – sottolinea -: chi ha potuto fare irrigazione di soccorso, non ha subito diminuzioni significative di prodotto, chi non ha avuto questa possibilità, specialmente nei terrazzamenti e gradoni dove c’è un minore drenaggio, le produzioni sono davvero scarse. Per quanto concerne la qualità dovremo attendere l’uva nelle vasche. L’anticipo della vendemmia è intorno alle tre settimane: per il vitigno Blanc de Morgex, coltivato ad altitudini elevate, già si vendemmia da fine agosto; mentre il Petit rouge (Torrette e Chambave), si vendemmierà da metà settembre”.

In Trentino

E’ già cominciata con oltre 15 giorni di anticipo la vendemmia della Cantina di Aldeno, in Trentino Alto Adige, dove caldo anomalo e siccità prolungata, hanno messo in moto la macchina della raccolta. “Un’annata che ricorderemo non tanto per la qualità, che pure si sta riscontrando nei grappoli raccolti, quanto per le incertezze di organizzazione, con tempi di vendemmia mai visti prima d’ora” – spiega il direttore della Cooperativa trentina, Walter Weber. Si è partiti con i bianchi base spumante, i pinot neri e il Lagrein è alle porte. “Ci preoccupano in particolare le acidità dei vini rossi, che tuttavia hanno avuto una mano dalle piogge degli ultimi giorni – continua Weber – qui c’è da aspettarsi un cambiamento del comportamento delle viti, quindi un approccio vitivinicolo diverso, con vini ad alte gradazioni”.

Nei colli della Toscana

Nella zona dei Colli del Candia e Colli Apuani, in provincia di Massa-Carrara, la situazione non è tanto diversa con una vendemmia che sta cominciando in questi giorni, con circa 10 giorni di anticipo rispetto alla norma. “Il clima cambia inevitabilmente, il nostro vantaggio tuttavia è di poter investire ancora in risorse idriche di sostegno, semmai in futuro ce ne sarà bisogno”, commenta il presidente del Consorzio del Candia Colli Apuani e titolare della cantina Calevro, Fabrizio Bondielli. “La mancanza di viticoltura dalle nostri parti vorrebbe dire smottamento idrogeologico, sfasamento del paesaggio collinare e perdita di identità – conclude Bondielli – la biodiversità ha salvato la nostra viticoltura eroica”.

La vendemmia in Sardegna e in Sicilia

Nell’Isola di Antioco (Carbonia-Iglesias), tutto è pronto per la raccolta dei bianchi, in leggero anticipo rispetto allo scorso anno, ma, caso opposto, il caldo e la siccità hanno fermato il corso di maturazione del Carignano. A dirlo è il presidente della Cantina Sardus Pater, Raffaele De Matteis. “Abbiamo viti centenarie che reagiscono in maniera naturale al cambiamento climatico, nell’isola non possiamo prevedere nemmeno irrigazione, anche se concessa, quindi la scelta di aver proseguito su sesti d’impianto ritenuti arcaici è stato il segreto del mantenimento della vite”, dice De Matteis.

Lungo le discese dell’Etna, a Castiglione di Sicilia (Catania), si aspetta invece il momento buono per cominciare, nei tempi canonici, la raccolta dei bianchi base spumante, probabilmente entro metà settembre (con almeno una settimana di posticipo). Le piogge delle ultime due settimane hanno infatti fermato la maturazione. Per i rossi come il Nerello si dovrà aspettare addirittura ottobre. “Il cambiamento climatico in atto ha portato a maturare l’uva da vino a mille metri, cosa che non succedeva fino a meno di dieci anni fa – commenta Vincenzo Bambina, l’enologo delle cantine Tornatore – quindi vendemmiare in alto è stata una scommessa che oggi ci sta dando ragione”. Biodiversità, qui come mai, assume un valore ancora più esemplificativo. “Posso dire con tranquillità che nei nostri 60 ettari potrei riuscire a ricavare dalle stesse uve vini completamente diversi e questo è il valore aggiunto dell’Etna e la fortuna di chi, come Tornatore, ha scommesso qui in tempi non sospetti”, conclude Bambina.