Stellantis, scatta il richiamo per oltre 200mila Suv negli Usa

Scatta il richiamo per oltre 200mila Suv Stellantis

Il titolo di Stellantis scivola a New York, dopo che il gruppo automobilistico ha annunciato che richiamerà 219mila Suv Jeep Cherokee in tutto il mondo per rischi di incendio e ha avvertito i proprietari di parcheggiare all’esterno fino a quando non saranno effettuate le riparazioni. Il richiamo riguarda circa 132mila veicoli negli Stati Uniti, 23mila in Canada, 3mila in Messico e 60.500 al di fuori del Nordamerica, costruiti tra il 2014 e il 2016.

In precedenza il gruppo aveva ufficializzato una campagna di richiamo per diversi modelli di ibride plug-in. Coinvolte auto dei gruppi Citroen, Ds, Opel e Peugeot, prodotte fra il 2019 e il 2022. Secondo quanto comunicato dall’azienda ai possessori esisterebbe un rischio di incendio nella batteria di trazione o nel veicolo. Il problema riguarda il software che gestisce la batteria di trazione.

Software, che a causa di un malfunzionamento, potrebbe creare problemi di surriscaldamento ed emissione di fumo. Problemi che, come detto, contribuirebbero a creare un rischio di incendio nella batteria o nell’intero veicolo. Particolarmente coinvolti i modelli Citroën C5 Aircross, DS7 Crossback, Opel Grandland e Peugeot 508 e 3008. Gli interventi, come da prassi, saranno completamente gratuiti e consisteranno nella verifica e l’aggiornamento del software incriminato. In sede sarà controllata anche la batteria di trazione che, qualora non sia più conforme agli standard, sarà sostituita.

Le campagne di richiamo seguono quella relativa ai mezzi elettrici di inizio marzo 2023. In quel caso, poco più di 20.000 veicoli furono richiamati per delle noie alla batteria che, in determinati casi, portava allo spegnimento del mezzo. Anche in quel caso, il “colpevole” era il software.