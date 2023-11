Azimut Holding, confermati gli obiettivi per il 2023

Azimut Holding, nei primi 9 mesi dell’anno, ha riportato un utile netto adjusted pari a 348,9 milioni di euro, in crescita del 15% rispetto ai 302,3 milioni del pari periodo del 2022. Riconfermati gli obiettivi per il 2023, in particolare di un utile netto a 450 milioni.

Il patrimonio totale è cresciuto del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e si attesta a 84 miliardi (76,5 miliardi nei 9 mesi 2022, al netto dei 6,8 miliardi relativi al deconsolidamento di Sanctuary). Il totale delle masse gestite a fine ottobre 2023 era di 57,8 miliardi.

Stabili i ricavi

I ricavi sono pari a 965 milioni e si confrontano con i 966,6 milioni dei 9 mesi 2022. Le commissioni di gestione ricorrenti si attestano a 856,4 milioni, in aumento dell’9% rispetto all’anno precedente (826,0 milioni nei 9 mesi 2022). Il reddito operativo è cresciuto dell’4% a 430,8 milioni rispetto ai 413,9 milioni del 2022.

La Posizione Finanziaria Netta consolidata a fine settembre 2023 risulta positiva per circa 358,9 milioni, in crescita di € 104,3 milioni rispetto a giugno 2023

