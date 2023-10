Sicit Group, Antonio Nicosia ai vertici della Agroindustry Business Unit

Sicit Group, leader nella produzione di biostimolanti a base di idrolizzati proteici animali e Patagonia Biotecnologia, produttore di estratti di alghe marine, annunciano la nomina di Antonio Nicosia a Co-Head Agroindustry Business Unit, con specifiche responsabilità nella vendita dei prodotti idrolizzati di origine animale nelle Americhe e dei prodotti derivati da estratti d’alga e di origine vegetale a livello globale.

Il manager vanta una più che decennale esperienza nel settore agronomico, avendo lavorato per Huber Agro Solutions, dove ha ricoperto il ruolo di Direttore Commerciale aree EMEA, ASIA e APAC; e per Biolchim, dove è stato vice responsabile Business Development, Group Business Head per le aree NAFTA e America Latina, Direttore Commerciale presso West Coast Marine Bioprocessing Corp Canada e prima ancora Direttore vendite aree MENA, Iran e America Latina. Nicosia ha cominciato la sua carriera nel 2008 con ruoli di consulenza in Confagricoltura e ARPO.

Si rafforza lo staff

“Con la nomina di Antonio, SICIT e Patagonia Biotecnologia rafforzano considerevolmente la propria capacità di penetrazione commerciale a livello globale – afferma Massimo Neresini, amministratore delegato del Gruppo –. Tutto il team delle due società gli augura un caloroso benvenuto e i migliori auspici di buon lavoro”.

Sicit è nata con l’obiettivo lungimirante dei conciatori di Arzignano di creare un utile sbocco nell’agricoltura degli scarti della lavorazione dell’industria della concia, creando un unico esempio nel mondo di economia circolare e dimostrando come si può trasformare un problema in una straordinaria opportunità di business. L’azienda è poi cresciuta diventando il leader mondiale nei biostimolanti di origine animale mediante lo sviluppo di tecnologie proprietarie e prodotti di eccellenza a supporto dell’agricoltura sostenibile oggi imprescindibile per il futuro del pianeta.

Sicit ha fatto di recente il proprio ingresso anche nel settore adiacente dei biostimolanti “plant-based”, ampliando in maniera significativa l’ambito di attività dell’azienda e facendo leva sulle forti capacità di sviluppo dei propri laboratori e sui canali distributivi esistenti. L’acquisizione della cilena Patagonia Biotecnologia è stata solo un primo passo verso una presenza nel settore vegetale ed è prodromica all’ingresso in altri settori ad alta tecnologia come quello dei microorganismi e allo sviluppo della produzione in altri siti nel mondo per soddisfare la domanda crescente di biostimolanti per l’agricoltura.