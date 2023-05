OroArezzo, nel 2022 l’export del settore orafo a +20,5%

Taglio del nastro per OroArezzo, fiera che mette insieme oltre 350 i buyer provenienti da 45 paesi tra i principali mercati di sbocco del settore orafo-gioielliero italiano, con una forte presenza anche di retailer provenienti da Nord a Sud della Penisola. Per questa edizione, come spiegato durante la tavola rotonda che ha aperto l’iniziativa, a rinnovarsi è anche il layout espositivo che rilancia la centralità della manifattura orafa e gli espositori, in crescita del 15% rispetto all’edizione 2022.

La manifattura orafa, argentiera e gioielliera, insieme ai semilavorati e ai componenti, rappresenta il 65% dell’offerta, al 90% Made in Italy, con una selezione rappresentativa anche del meglio dei distretti produttivi esteri. Prima del taglio del nastro, è stato fatto il punto sull’export orafo che ha registrato un +14,6% nel terzo trimestre e un +5,4% nel quarto.

Il cumulato dei 12 mesi registra una crescita in valore del 20,5% su gennaio-dicembre 2021, attestandosi a 9,8 miliardi di euro, di cui il 75% a mercati extra-Ue, mentre la crescita rispetto ai 6,96 miliardi di euro esportati nel 2019 è del 40,8%. L’incremento medio del fatturato del settore risulta pari al +20,8% sul 2021.

Anche sulla produzione industriale il settore nel 2022 conferma una buona tenuta dell’operatività, con una crescita del 13,6% rispetto al periodo gennaio-dicembre 2021 secondo i dati presentati da Confindustria. “OroArezzo rappresenta un punto di riferimento per tuttala Toscana per cui mi sento orgoglioso”, ha detto il presidente Eugenio Giani. Soddisfatto il sindaco Alessandro Ghinelli: “Un momento di confronto per un settore trainante per la nostra economia”.