Borsa Milano, le azioni da comprare e vendere secondo gli analisti oggi 15 giugno

Le Borse europee si avviano ad aprire in lieve calo stando all’andamento dei future su EuroStoxx50 e Dax di Francoforte. Come da attese, la Federal Reserve ha mantenuto invariati i tassi di interesse statunitensi nel range 5,0-5,25%, ma ha segnalato che potrebbero salire di un altro mezzo punto percentuale entro la fine di quest’anno, in reazione al calo più lento del previsto dell’inflazione.