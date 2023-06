Cda Tim, in consiglio entra Pansa, battuto Carta

Tim, Pansa cooptato in consiglio, battuto Carta

Sul tavolo del cda di Tim c’erano due nomi. Oltre a quello di Luciano Carta ex presidente di Leonardo e sponsorizzato da Vivendi il Comitato nomine al termine della sua istruttoria ha proposto anche un’alternativa, Alessandro Pansa, presidente di Sparkle, dal 2013 al 2016 capo della Polizia e dal 2016 al 2018 direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

Nove voti contro cinque

Alla fine, a sorpresa, ha vinto Pansa con nove voti a favore contro cinque, che entra dunque nel Board come nuovo consigliere al posto del dimissionario Arnaud De Puyfontaine.La spiegazione ufficiale di Tim sarebbe che Pansa conosce già i dossier e l’altro candidato presentato da Vivendi no. Inoltre Vivendi è si l’azionista di maggioranza relativa di Tim con il 23,9% ma in questo caso non avrebbe voce in capitolo. In realtà la scelta si basa sul fatto che Carta avrebbe osteggiato in cda lo scorporo della rete, che Vivendi non vuole a meno di ricavare per la vendita, pare, almeno 26 miliardi di euro.

Il rialzo in Borsa

Insomma una cifra superiore ai 21-23 miliardi che i fondi Macquarie e Kkr sarebbero disposti a borsare. Intanto in Borsa Tim ha chiuso con un rialzo del 4,54% a 0,25 euro. A spingere il titolo la speculazione sul dossier rete che avrà il suo prossimo passo al Cda del 19 giugno, quando verrà fatta una prima valutazione delle offerte presentate da Kkr e dal consorzio Cdp/Macquarie. La telenovela sullo scorporo della rete Tim ha visto un nuovo entrante per il possibile contributo alla partita di F2i, il maggiore gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali.