Opportunità di trading in Borsa: analisi tecnica dell'azione Alerion

Ieri scivolone da -5.41% del titolo ALERION CLEANPOWER (settore energia) a Piazza Affari, con il valore del titolo sceso a 21.85Euro (prezzo anche di chiusura della sessione). Del titolo avevamo già scritto qui a fine marzo, sottolineando come – dopo la salita che in due anni e mezzo aveva moltiplicato per 13 volte il valore – erano necessari ed attesi ulteriori ribassi con possibilità di testare area 21/19Euro. Ed è quanto si sta realizzando (sinora minimi a 21.85Euro). Il 2023 si era aperto a 32.20Euro e col minimo di ieri a 21.85€ Alerion sta cedendo il -32% (circa un terzo del suo valore). Il grafico evidenzia come la violazione della trendline supportiva a 25.70Euro abbia attivato ulteriori vendite con prossimo obiettivo a 20.85Euro e successivo sui 19.30Euro (rischi di approfondimenti ulteriori). Supporto settimanale a 16Euro. Rimbalzi a 23.00/23.60Euro rientrano nella norma. Resistenza settimanale a 29.15Euro.