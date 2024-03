UK, pil giù dello 0,3%. Il deficit partite correnti 4° trimestre sale a 21,2 miliardi

L’Office for National Statistics del Regno Unito stima che il prodotto interno lordo (PIL) del Regno Unito sia diminuito di uno 0,3% non rivisto nel quarto trimestre (da ottobre a dicembre) 2023, dopo un calo non rivisto dello 0,1% nel trimestre precedente. Su base annua, il calo è dello 0,2% dopo il precedente +0,3%.

L’economia è diminuita per due trimestri consecutivi, mentre si stima che il PIL per l’intero 2023 sia aumentato di uno 0,1% non rivisto rispetto al 2022.

In termini di produzione, nel quarto trimestre del 2023 si sono verificati cali in tutti e tre i settori principali, con cali dello 0,1% nei servizi, dell’1,1% nella produzione e dello 0,9% nella produzione edilizia.

Sale il deficit partite correnti

Aumenta a 21,2 miliardi di sterline il deficit delle partite correnti in Gran Bretagna nel 4° trimestre del 2023, rispetto al disavanzo di 18,5 miliardi del trimestre precedente.

Il dato, comunicato dall’Office for National Statistics del Regno Unito, risulta quasi in linea con le stime degli analisti che avevano previsto un rosso di 21,2 miliardi.

Il disavanzo nel commercio dei beni si è attestato a 49 miliardi e l’avanzo dei servizi a 36,5 miliardi, mentre nel complesso la bilancia commerciale segna un disavanzo di 12,5 miliardi.

(Teleborsa)

(Foto: CHUTTERSNAP on Unsplash)