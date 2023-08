Stellantis, al via il tavolo con Mimit, sindacati e Regione

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso della riunione sul comparto automotive con le organizzazioni sindacali, secondo quanto si apprende, ha comunicato di essere al lavoro per un’intesa con Stellantis per l’avvio di un processo volto alla sottoscrizione dell’accordo di programma che coinvolga tutti gli attori interessati.

L’obiettivo è la costituzione, per la prima volta, del Tavolo Stellantis, composto da Mimit, azienda, sindacati, Regioni e Anfia.

Il tavolo sara’ finalizzato alla sottoscrizione, entro la fine dell’anno, di un accordo di programma che abbia un orizzonte al 2030 e che preveda il coinvolgimento di tutte le parti. La costituzione del gruppo di lavoro sarà inoltre l’occasione per programmare anche le ulteriori risorse a disposizione del Governo, tra cui quelle derivanti dalla revisione del PNRR/RepowerEU, per sostenere la transizione green della filiera automotive.