Banche, ancora un nulla di fatto sul rinnovo del contratto

Nulla di fatto per il rinnovo del contratto dei bancari

È stallo, in Abi, sul negoziato per il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dei 280.000 lavoratori delle banche. Come riferiscono alcune fonti bancarie, la riunione di lunedì 3 luglio del Comitato affari sindacali e del lavoro dell’Abi, che si è riunito a Milano, si è chiusa con un nulla di fatto.

No alle trattative separate

Sul tavolo, il responsabile dell’area sindacale dell’Associazione bancaria, Stefano Bottino, avrebbe avanzato la possibilità di negoziare prima l’accordo sulle libertà sindacali e poi il rinnovo del contratto nazionale. Tuttavia, la proposta, sponsorizzata dai rappresentanti di Intesa Sanpaolo, non ha trovato, riferiscono le stesse fonti, il favore della maggioranza dei membri del Casl, i quali non intendono portare avanti trattative separate. Di qui lo stallo sul fronte delle banche.

L’assemblea dell’Abi

Il rinnovo del contratto dei bancari, scaduto lo scorso dicembre e poi prorogato fino al prossimo 31 luglio, potrebbe essere, indicano le fonti, uno dei temi al centro della relazione del presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, in occasione dell’assemblea annuale dell’organizzazione di Palazzo Altieri in programma a Roma.