Illimity, utile 2023 sale a 104,4 milioni di euro. Aggiornerà target 2025

Illimity, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext Star Milan, ha chiuso il 2023 con un utile netto pari a 104,4 milioni di euro, in aumento del 39% a/a. Il margine di interesse si attesta a 192,5 milioni di euro, +19% a/a, grazie principalmente alla crescita dei volumi. Su base trimestrale il dato è in calo del 10% per effetto dell’aumento del costo del funding e la riduzione degli investimenti in Npl. Le commissioni nette sono in aumento a 76,7 milioni di euro con un incremento del 25% a/a, trascinato dalla maggiore operatività nel comparto del servicing a fronte dell’acquisizione di Arec finalizzata nel giugno 2022 e dell’aumento dei mandati di terzi, nonché dall’aumento dei volumi di business, in particolare nella Divisione b-ilty.

Crescita ininterrotta

“l risultati del 2023 segnano cinque anni dalla nascita di Illimity, durante i quali la Banca non ha mai smesso di crescere nonostante i tanti “cigni neri” di questi anni – ha commentato l’ad Passera – I nostri attivi hanno raggiunto i 7,3 miliardi di euro partendo da poche centinaia di milioni all’inizio del 2019. Da una redditività negativa il primo anno abbiamo superato i 100 milioni di euro di utile netto nel 2023, con un bilancio caratterizzato da un’elevata solidità e un profilo di rischio contenuto”.

“Alla luce delle evoluzioni strategiche e di un quadro macroeconomico profondamente cambiato rispetto a quanto ipotizzato nel Piano 2021-2025, nel corso del 2024 prevediamo di elaborare un nuovo piano che porterà anche ad un aggiornamento dei target 2025“, ha aggiunto.

Al 31 dicembre 2023, gli attivi della Banca sono pari a 7,3 miliardi di euro in aumento del 14% rispetto all’esercizio 2022 (+6% t/t). I crediti netti verso la clientela e investimenti si attestano a 4,1 miliardi in crescita dell’8% a/a

Le posizioni deteriorate organiche lorde sul business originato da Illimity dall’inizio della sua attività ammontano a circa 158,5 milioni di euro, per un rapporto tra crediti deteriorati lordi organici e crediti lordi organici totali del 5,0%, rispetto al 4,8% del terzo trimestre 2023. Escludendo le esposizioni assistite da garanzie statale, l’Npe ratio si conferma all’1,3% in linea con il trimestre precedente, composto per la maggior parte da esposizioni Utp in fase attiva di ristrutturazione.