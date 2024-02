Société Générale, utile 2023 sale a 2,5 miliardi di euro

Société Générale, una delle più grandi banche della Francia e dell’intera Eurozona, ha chiuso il 2023 con ricavi pari a 25,1 miliardi di euro, in calo del 7,6% rispetto al 2022, con un Cost-to-income ratio al 73,8% (con costi operativi +0,3% rispetto al 2022 a perimetro costante e oneri di trasformazione per circa 730 milioni di euro) e un utile netto pari a 2,5 miliardi di euro, in crescita del 37% rispetto al 2022

I ricavi del quarto trimestre sono stati pari a 6 miliardi di euro, in calo del 9,9% rispetto al 4° trimestre 2022, mentre l’utile netto è stato pari a 430 milioni di euro, in calo del 60%.

Cedola generosa

La società ha sottolineato le “ottime performance annuali e trimestrali” per Global Banking & Investor Solutions e International Retail Banking, e un “inizio della ripresa” del margine di interesse per il retail francese nel quarto trimestre, in un anno segnato dall’impatto negativo delle coperture a breve termine.

Il board ha avanzato una proposta di distribuzione di circa 1 miliardo di euro, pari a 1,25 euro per azione, ovvero: un dividendo in contanti di 0,90 euro per azione; un programma di riacquisto di azioni proprie per circa 280 milioni di euro, pari a 0,35 euro per azione.

“Il 2023 è stato un anno di transizione e trasformazione – ha commentato il CEO Slawomir Krupa – Lo slancio eccezionale di BoursoBank, la forza dei nostri franchise Global Banking e Investor Solutions, la performance delle nostre attività bancarie internazionali in tutte le regioni, oltre alla capacità della nostra nuova banca in Francia e ad Ayvens di attuare trasformazioni senza precedenti sono tutti punti di forza della nostra capacità di eseguire ad alto livello. Allo stesso tempo, sebbene il 2023 sia stato influenzato negativamente da un forte calo del margine di interesse nel Retail Banking francese e dagli elevati costi di integrazione di LeasePlan, è stato anche caratterizzato da una gestione disciplinata di costi, rischi e capitale”.