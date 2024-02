Qonto, il conto online dedicato alle Pmi e alle partite iva

“Qonto è un conto online dedicato alle piccole e medie imprese e alle partite iva che offre soluzioni integrate”. Lo spiega Mariano Spalletti managing director della Fintech francese in Italia. “Siamo presenti in 4 paesi e abbiamo 400 mila clienti. Siamo una fintech di tipo finanziario lanciata nel 2017 per semplificare la vita agli imprenditori che devono gestire burocrazia e pagamenti. In Italia le Pmi sono 4,5 milioni e poi ci sono le partite iva che con la nostra soluzione possono gestire in maniera facile molte operazioni bancarie dalle note spese alla fatturazione. Inoltre da poco con alcune società specializzate possiamo anche gestire i finanziamenti sempre avendo come focus le micro e piccole imprese. Il vantaggio di aprire un conto dedicato alle Pmi è il risparmio di tempo dall’apertura fino ai servizi che sono tutti integrati nella piattaforma compresa la fatturazione elettronica. Inoltre impostando alcuni limiti, il conto sarà accessibile direttamente anche dal commercialista dei titolari”.

I trend di mercato delle fintech sono comunque molteplici tra cui i metodi per accettare pagamenti con i pos mobili, ossia direttamente tramite gli smartphone. Inoltre, dal settembre 2019, ha preso vita la direttiva europea per democratizzare servizi bancari dando possibilità terze parti ad accedere ai dati bancari per fare, ad esempio, un bonifico tramite il proprio sistema gestionale. “E molto sarà fatto con l’intelligenza artificiale” ha aggiunto Spalletti “che darà la possibilità di automatizzare alcuni servizi permettendo al cliente di risparmiare tempo e individuare diverse problematiche come il riciclaggio”. Qonto ha anche lanciato Strongher, un contest per accelerare le occasioni di imprenditoria femminile.