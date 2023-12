Borsa di Milano timida in attesa dei dati sulla produzione italiana

La Borsa di Milano apre in ribasso, in scia con le altre Borse europee. La giornata è dominata dall’attesa dei dati della produzione industriale di ottobre in Italia e sul lavoro Usa, che faranno intuire le possibili decisioni della Fed sui tassi d’interesse. Piazza Affari sceglie, quindi, di muoversi cauta nelle prime fasi, dopo l’impennata che ha portato l’indice sopra la soglia dei 30.000 punti. Gli investitori sembrano iniziare a dubitare sulla possibile attenuazione della stretta monetaria.

Ad incidere sulla giornata sarà il dato sulla produzione industriale di ottobre in Italia, mentre il dato tedesco, già diffuso, vede nel mese un calo dello 0,4%, contro il rimbalzo atteso del +0,2%. Secondo l’Ufficio di statistica tedesco Destatis, la produzione industriale, nel mese di ottobre, ha evidenziato, infatti, un nuovo decremento mensile, dopo il -1,3% di settembre (dato rivisto da un preliminare di -1,4%). Su base annua viene evidenziato un calo del 3,4% inferiore al -3,8% del mese precedente. Il dato che esclude l’energia e le costruzioni registra un decremento dello 0,5% su base mensile. La produzione di energia è cresciuta del 7,1%.