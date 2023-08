Piazza Affari tenta il rimbalzo con le banche, apertura in positivo

Apertura positiva per Piazza Affari, insieme alle altre Borse europee. Un timido tentativo di rimbalzo in avvio sulla scia della Borsa di Tokyo, dopo la terza settimana di fila di calo per gli indici del Vecchio Continente.

La giornata sarà dominata dall’attesa per il discorso del presidente della Federal Reserve Jerome Powell a Jackson Hole. Resta alta tuttavia la preoccupazione per l’economia cinese: la banca centrale cinese ha nuovamente abbassato i tassi di riferimento nel tentativo di evitare il rallentamento della crescita.