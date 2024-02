Klecha & Co, Enrico Cereda è il nuovo senior advisor Italia

Enrico Cereda ha assunto l’incarico di Senior Advisor per l’Italia di Klecha & Co., banca d’affari paneuropea specializzata nel tech. Cereda apporta al team di Klecha & Co. oltre tre decenni di esperienza maturata nel settore IT che lo hanno portato ad assumere la carica di CEO e Presidente di IBM Italia. In tali ruoli, ricoperti dal 2016 al 2023,

L’esperto ha contribuito alla promozione dell’innovazione tecnologica italiana, guidando l’azienda in periodi di profonda trasformazione connessi all’adozione di tecnologie quali l’Intelligenza Artificiale e il Cloud Computing.

Una lunga carriera alle spalle

Cereda è entrato in IBM nel 1996, assumendo ruoli di crescente responsabilità dopo aver maturato un’esperienza internazionale presso il quartier generale di IBM Corporation, a New York, e successivamente nella sede di Madrid. Prima di assumere la guida di IBM Italia, ha ricoperto l’incarico di General Manager per la Global Technology Services e, precedentemente, di Vice President Systems and Technology Group in IBM Italia. Tra il 2017 e il 2023 è stato Vicepresidente di Assolombarda e, nell’ultimo biennio, con la delega alla Trasformazione digitale e l’Innovazione tecnologica.

In qualità di Senior Advisor, Enrico Cereda affiancherà Klecha & Co. nel percorso di consolidamento del ruolo di leadership raggiunto dalla banca d’affari nel tech, settore in cui ha perfezionato circa 100 operazioni straordinarie in 14 anni, affiancando imprese e investitori, in particolare fondi di private equity, nella definizione di strategie di investimento e piani di sviluppo. Forte della nuova collaborazione, Klecha & Co. proseguirà nell’attività di advisory strategica e finanziaria con l’obiettivo principale di contribuire allo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione europeo.