Piazza Affari indecisa Balzo di Recordati Sap affonda Stm

Piazza Affari piatta in apertura

Apertura piatta per Piazza Affari, che avvia gli scambi sui livelli della vigilia. Borse europee intonate in negativo, dopo la chiusura debole dei mercati asiatici condizionati dal dato dell’inflazione giapponese che, pur migliore delle attese, resta al 3,3%. In rialzo i prezzi del petrolio, con il Brent che supera gli 80 dollari al barile.

Balzo di Recordati, bene Eni e Mps

Tra i titoli del listino milanese spicca il balzo di Recordati, che parte in rialzo di oltre il 3% dopo l’accordo con Gsk per la commercializzazione di un nuovo farmaco. Bene anche Monte dei Paschi, che segna un progresso dell’1%. In rialzo anche Eni con la salita dei prezzi del greggio.

Spread in rialzo a 167 punti base.

A Francoforte giù Sap

Dax di Francoforte -0,3%. Nel listino tedesco, SAP perde il 5% all’indomani della pubblicazione dei dati del trimestre. La divisione cloud della società informatica, la più rilevante in termini di contributo all’utile, ha registrato un incremento dei ricavi del 22% anno su anno a 3,3 miliardi di euro, meno delle aspettative degli analisti. Una brutta notizia per i tech. A Milano Le vendite colpiscono ancora Stm, maglia nera del Ftse Mib in calo dell’1,3%.