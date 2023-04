Mariacristina Taormina è il nuovo cfo di Banca CF+

Mariacristina Taormina, nuovo chief financial officer di Banca CF+

Laureata in Economia e Commercio, vanta una significativa esperienza in ambito bancario. Prima di entrare in Banca CF+ ha ricoperto il ruolo di chief financial officer e dirigente preposto del gruppo Banca Ifis, dove è entrata nel 2015, maturando una solida esperienza in ambito M&A, Pianificazione, Accounting. In precedenza, con il ruolo di Senior Manager – Financial Services, ha svolto attività di consulenza e revisione contabile in KPMG, per i principali gruppi bancari del mercato italiano.

“E’ con grande piacere che diamo il benvenuto a Mariacristina: con il suo arrivo aggiungiamo un altro importante tassello al nostro team” commenta Iacopo De Francisco, ceo e direttore generale di Banca CF+, istituto specializzato in soluzioni di finanziamento alle imprese in situazione performing o re-performing. “Sono sicuro che con la sua esperienza, maturata in tutte le nostre aree di business, e le su capacità porterà fin da subito grande valore alla nostra organizzazione”.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di una realtà dinamica e in espansione come Banca CF+ il nuovo cfo di Banca CF+ – ha detto, . “E sono altrettanto entusiasta di poter contribuire alla realizzazione dell’ambizioso piano di sviluppo”.