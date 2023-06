American Express punta sui piccoli negozi e li premia

American Express, in collaborazione con SDA Bocconi, punta a valorizzare e premiare i piccoli negozi più amati dai consumatori e che rappresentano le eccellenze del commercio di prossimità in Italia. I sei esercenti premiati sono stati selezionati sulla base delle evidenze

della ricerca sviluppata dal “Channel Retail Lab” di SDA Bocconi School of Management per American Express, che ha condotto un’analisi approfondita sui fattori che concorrono al successo dei piccoli negozi di quartiere – dalla strategia, al retail mix, alla relazione con i clienti.

La ricerca si è concentrata sui piccoli negozi in cinque città italiane (Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli). “I negozi di quartiere che abbiamo premiato differiscono tra loro per storia, modelli di business e caratteristiche, ma rappresentano tutti un modello vincente a cui altri piccoli esercenti possono ispirarsi per sviluppare e migliorare il proprio business”, ha commentato Tabitha Lens, VP, Head of Marketing, Products & Partnerships di American Express.

“Abbiamo analizzato in profondità le specificità del retail di prossimità in questa fase post-covid. La clientela finale ha dei comportamenti di acquisto profondamente legati alla dimensione del quartiere. Le loro percezioni evidenziano come questo comparto abbia saputo reagire ad anni non semplici, affermandosi come punto di riferimento in tante categorie di prodotto”, ha aggiunto Sandro Castaldo, professore ordinario presso il Dipartimento di Marketing dell’Università Bocconi.

Ecco i negozi premiati

A Milano, è stata premiata Tità Bijoux apprezzata per essere una realtà giovane e dinamica, tutta al femminile, e per la sua capacità di adattarsi ai cambiamenti e di instaurare strette relazioni con i clienti.

A Venezia, il vincitore è stato NT Murano Glass, riconosciuto per avere un rapporto qualità prezzo competitivo e un vasto assortimento.

A Firenze ha prevalso Cibrèo Ristorante, storica attività di ristorazione fiorentina che si sviluppa oggi, oltre al ristorante, anche in una trattoria e in un caffè.

A Roma, Elvis Lives, azienda del quartiere Trastevere dedicata alla creazione di abbigliamento e gadget dal tono originale e creativo, è stata premiata per l’ampio assortimento di prodotti e per l’offerta unica di poterli personalizzare.

A Napoli, Mario Talarico since 1860, storico negozio impegnato nella produzione e vendita di ombrelli e bastoni, è stato premiato per la forte attenzione alla customer experience offerta dalla scenografia teatrale del negozio, oltre che per la comprovata capacità di far veicolare il business online.

Oltre ai 5 negozi premiati nelle città coinvolte, Knam, il negozio milanese del famoso pasticcere tedesco Ernst Knam è stato premiato come Best Loved Shop, il più citato spontaneamente dai consumatori intervistati nell’ambito della ricerca in relazione al concetto di eccellenza di quartiere.