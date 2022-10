Chi è Federica Dentamaro

“Due giorni di mobilitazione generale appoggiata pubblicamente dai leader sindacali e della sinistra. Che altro dire”. Una bordata a chi si sta arricchendo con la crisi: “Ma sì, insistiamo con i bonus a carico della collettività invece di tassare gli extraprofitti delle aziende, sia mai che togliamo un po’ di soldi a chi ha fatto miliardi con la crisi”. E un colpo alla guerra: “Che dire. Io penso che una via negoziale alla pace, o quantomeno a uno stop alle ostilità, preveda trattative diplomatiche con entrambe le parti coinvolte, eventualmente anche in segreto per salvare la faccia di tutti, e non foto-op al telefono o al tavolo”.

Tweet dopo tweet è riuscita a farsi notare. Scrive con costanza e di tutto, dal Grande Fratello alle unghie lunghe (che sogna), della Meloni come del reddito di cittadinanza. Scrive bene e senza mai una virgola fuori posto. Calcolata. Studiata. Anche nei termini. Per inciso, foto-op che usa nell’ultimo messaggio significa servizio fotografico.

Vuole toccare la pancia del web, pescando nel sottobosco di una certa sinistra collerica che talvolta si bacia con i grillini. Nessuno sa però chi sia questa Federica Dentamaro, seguita nel suo profilo da professori universitari come Tomaso Montanari, intellettuali italiani e stranieri e persino dall’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, quello vero. Di lei scrive sotto il nome: “Non sono una persona seria”. Come simbolo usa la foglia degli elfi del Signore degli Anelli e come immagine in primo piano gli occhi femminili rubati da un quadro. Il nickname che usa è @fedesettetre e a giudicare dalla tessera elettorale che lei stesso ha pubblicato vive in Piemonte.

C’è solo una foto in cui Federica Dentamaro si svela, si fa per dire. Seduta all’esterno della parrucchiera in jeans e ciabattine, con tanto di asciugamano sulle spalle. Ma se la sua identità appare così enigmatica, non lo sono i messaggi che lancia con i cinguettii, pubblicati con costanza dal 2009 con l’obiettivo di far discutere. “Allora. Il RdC sta sui coxx perché ha offerto un’alternativa allo sfruttamento sottopagato. Poi potete raccontarvi tutto quello che meglio credete per dormire sereni la notte, eh”. E giù commenti e cuoricini dai followers.

“Io nella mia ignoranza trovo pazzesco che l’UE abbia ben pensato di imbottire una parte di armi, invece di proporsi dal primo minuto del conflitto come organismo arbitro di una negoziazione”. E avanti con un’altra scarica di interazioni. Qualche altro tweet ottiene meno successo, come quelli più personali, in cui cerca la complicità con i seguaci della rete. Ma quando tocca le corde della sua base riesce a far filtrare i messaggi che le interessano. Senza sbagliare un colpo.