L'età di mezzo sale in Europa. Gli italiani i più anziani con 48,4 anni

Il primo gennaio 2023 l’età mediana della popolazione dell’Unione europea ha raggiunto i 44,5 anni. Ciò significa che metà della popolazione dell’UE aveva più di 44,5 anni, mentre l’altra metà era più giovane. L’età mediana della popolazione dell’UE è aumentata di 2,3 anni rispetto al 2013, quando era di 42,2 anni, secondo quanto comunicato da Eurostat, l’ufficio statistico dell’UE.

Guardando ai singoli paesi, l’età mediana varia tra 38,4 anni a Cipro e 48,4 anni in Italia. Tra il 2013 e il 2023, l’età mediana è aumentata in tutti i membri dell’UE, ad eccezione di Malta e Svezia, dove è diminuita (rispettivamente -0,4 e -0,1 anni), e in Germania, dove l’età media è rimasta invariata.

In cinque paesi dell’UE, l’età mediana della popolazione è aumentata di 4 anni o più. L’età mediana in Portogallo è aumentata di 4,4 anni, il valore più alto tra i paesi dell’UE. Seguono Grecia, Spagna, Slovacchia e Italia, registrando un aumento di 4,0 anni.

L’indice di dipendenza degli anziani dell’UE, definito come il rapporto tra il numero di anziani (di età pari o superiore a 65 anni) e il numero di persone in età lavorativa (15-64 anni), era pari al 33,4% al 1° gennaio 2023. L’indicatore è aumentato di 5,7 punti percentuali (pp) dal 1° gennaio 2013, quando era al 27,7%.

I rapporti più alti sono stati registrati in Portogallo (38,0%), Italia e Finlandia (entrambi 37,8%). I rapporti più bassi si sono verificati in Lussemburgo (21,5%), Irlanda (23,2%) e Cipro (24,7%). (Teleborsa)